【明日から】Amazon スマイルSALEで洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどがお得に
「Amazon スマイルSALE」が、2026年1月27日（火）から開催されます。今回はセール予定商品の中から、洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をピックアップお得に買い揃えるチャンスです。

→ Amazon「日用品」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g


さらさ

さらさ 洗濯洗剤 液体 1900g 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ナチュラルな香りが続く。「ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り」


ソフラン プレミアム消臭

ソフラン プレミアム消臭 詰替メガジャンボ2100ml アロマソープ 生乾きでも菌を生ませずニオわせない 柔軟剤 抗菌 部屋干し 汗臭 体臭 加齢臭 靴下臭

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



見過ごせなくなった汚れやニオイに。ワイドハイターの衣料用漂白剤


ワイドハイター

ワイドハイター 【大容量】EXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml 液体 ツンとしない さわやかな花の香り

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



赤ちゃんの肌にも使える。ビオレuの弱酸性ボディソープ


ビオレu

ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食器も庫内もすっきり清潔。「チャーミークリスタ クリアジェル」


チャーミー クリスタジェル

チャーミー クリスタジェル CHARMY 【まとめ買い】チャーミー クリスタ クリアジェル クリアな輝き 食洗機用 洗剤 詰替840g×2個+おまけ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



MONOQLOで4年連続BEST BUY受賞。メンズシャンプー「MARO17」


MARO17(マーロ17)

MARO17(マーロ17) シャンプー パーフェクトウォッシュ ジェントルミントの香り 詰替え用 600ml

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



独自の処方で油汚れを細かく分解。食器用洗剤「キュキュット」


キュキュット

キュキュット 【大容量】 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! オレンジの香り 詰替え用 1380ｍｌ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「NEWクレラップ」30cm×50mの3本セット


クレハ

【Amazon.co.jp 限定】 ＮＥＷクレラップ レギュラー 30cm×50m×3本 おまけ付き

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



着色汚れによる黄ばみにもアプローチ。クリニカの薬用ハミガキ


クリニカ

【Amazon.co.jp限定】クリニカ アドバンテージ +ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ クリアミント 130ｇ×3個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 虫歯

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



めぐりズムの「蒸気めぐるアイマスク 無香料」16枚入り


めぐりズム

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食洗機用洗剤の「キュキュット」詰め替え用 1380ml


キュキュット

キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン メガ得サイズ


LISTERINE(リステリン)

【大容量】 LISTERINE(リステリン) トータルケアゼロプラスマウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 ノンアルコール 1500ml お徳用 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


ソフィ

ソフィ Sofy 【お徳用32枚】超熟睡ガード360 一晩中モレ安心 (12枚+大容量20枚)【まとめ買いパック】ナプキン 特に多い 夜用 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


メリーズ

メリーズ 【パンツ Sサイズ】ずっと肌さらエアスルー (4~8kg)222枚 (74枚×3) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

コカ・コーラ い・ろ・は・す 天然水 ペットボトル 1020ml×12本

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


サントリー烏龍茶

[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 お茶 ペットボトル 600ml×24本

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


SOYMILK DAYS(ソイミルク デイズ)

【Amazon.co.jp限定】キッコーマン 砂糖不使用調製豆乳 SOYMILK DAYS 200ml×30本

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

→ Amazon「日用品」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります