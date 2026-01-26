あの自民党幹部も「ふざけるな！」とブチギレ…高市総理電撃解散《党内バラバラ》の舞台裏

机に毎夜かじりつく優等生宰相が、一世一代の大バクチに打って出た。ところが、解散の大義も選挙戦術もノープランで……

自民党に勝機はあるのか

「働いて働いて実績を出してから選挙をやりますと言っていたのに、解散の大義はどこにあるのか。いくら人気者でも、これでは支持が離れかねない」（自民党元菅グループ議員）

「解散の話は皆さんと同じく報道で知りました。情勢調査で勝てるという結果が出たからやるんだろうけど、党の調査は精度が低いので、本当に与党で過半数を確保できるのか心配です」（自民党現職閣僚）

議員たちは迫りくる解散総選挙を前に、こう不安を口にする。高市政権のまさかの解散報道は、正月気分に緩みきっていた永田町の空気を一変させた。読売新聞のネット配信まで情報は外部に漏れることなく、サプライズ解散は、まずは大成功である。しかし冷静になって考えてみて、自民党に勝機はあるのだろうか―今、党内にはそんな疑心暗鬼が渦巻いている。

全国紙の政治部デスクは冷ややかにこう分析する。

「このままでは、自民党と日本維新の会あわせて議席は微増、辛勝といったところでしょう。郵政解散のときの小泉純一郎総理のように、高市総理が進退をかければ、あるいは単独過半数も狙えるかもしれません。しかし、あの時のような盛り上がりは今のところ感じない。もしこのまま高支持率だけを頼りに無策で突っ込んでいって、勝てなかったら目も当てられません」

あの自民党幹部がブチギレた

この解散劇は発端からして異様だった。自民党幹部ですら寝耳に水という「完全な隠密作戦」だったのだ。

「高市政権の生みの親」として睨みをきかせる麻生太郎副総裁も事前に相談されることはなかったという。総理の右腕として連立政権のパイプ役を務める維新の遠藤敬国対委員長は自身も驚いたと言いながら、こう明かす。

「麻生さんの側近である井上貴博首相補佐官も蚊帳の外だったので、麻生さんが知らなかったという話も本当だろう」

麻生氏の義弟である鈴木俊一幹事長にも、その下で働く萩生田光一幹事長代行にも一切知らされていなかった。

「鈴木さんと萩生田さんは国民民主党の連立入りに向けた多数派工作に奔走してきましたが、それもすべて水の泡です。萩生田さんは『ふざけるな！』と怒りを爆発させています」（自民党関係者）

国民人気以外に拠り所がない

選挙を目前にして党内はバラバラ。そもそも高市総理は昨年の国会閉会時に「解散について考えている暇がない」と言っていた。

前言を翻し、党内の亀裂を深めてまで解散という賭けに出たのはなぜか。その背景には、国民人気以外に拠り所がない少数与党の悲哀がある。

そもそも高市氏自身に、不透明な政治資金をめぐる疑惑がある。さらに週刊文春が報じた統一教会の内部文書には、高市総理自身の名前も何度も登場しており、問題化している。国会が始まれば野党に執拗に追及されることは、火を見るより明らかだった。

加えて、対中関係の悪化によるレアアースの禁輸や、長期化する円安・物価高騰によって、今後、経済的ダメージは蓄積していく。国民生活は苦しくなっていく一方。

解散への「布石」はあったが……

野党と有権者、双方から叩かれ、サンドバッグ状態になって支持率が落ちていく前に、与党の過半数を確保しておきたい―高市総理にはそんな本音があったはずだ。ただし元自民党本部事務局長の久米晃氏は、高市総理のやり方を「あまりに後ろ向きだ」と手厳しく批判する。

「通常国会の召集が1月になった'92年以降、冒頭で解散した例はありません。それは、年度内の予算成立を何よりも優先してきたからです。高市さんは、予算委員会で野党から追及を受けるのが嫌だから逃げたと思われても仕方ないですね。そもそも結果を出す前に解散するというのは、高市さんがさんざん批判してきた石破（茂）前総理と同じじゃないですか。その後、石破政権は失速しました」

久米氏は年明けの5日、高市総理らが伊勢神宮を参拝したときの様子を振り返る。

「安倍（晋三）さんの遺影を持って歩いていましたが、今思えばあれが解散への布石だったんですね。安倍さんの支持層を固めようとしたんでしょう。でも芝居じみてて、かえって不評を買いました」

【後編記事】『国民の血税600億円が「高市総理の大バクチ」でムダに費やされる現実…なぜ“優等生宰相”は豹変したのか』へつづく。

「週刊現代」2026年2月2日号より

