この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が選択肢を比較『仕事を辞めたあとの健康保険で大損する人が多すぎ…退職を考えている人は絶対に見てください！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士として活動する菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『仕事を辞めたあとの健康保険で大損する人が多すぎ…退職を考えている人は絶対に見てください！』と題した動画を公開した。退職後の健康保険は多くの人が「何となく」で選びがちだが、その判断が年単位での家計負担を左右するという。



会社を退職した後の健康保険には、大きく分けて3つの選択肢がある。国民健康保険に加入する方法、会社の社会保険を任意継続する方法、そして家族の扶養に入る方法である。この中で最も負担が軽くなるのは扶養に入るケースだが、誰もが選ぶことができるわけではない。問題は、扶養に入れない場合にどちらを選ぶかという点にある。



国民健康保険料は前年の所得を基準に計算される。一方、任意継続は退職時に支払っていた社会保険料が基準となり、会社負担分も自己負担になるため金額が跳ね上がる。ただし、一定の上限が設けられている点が重要だと菅原氏は指摘する。この仕組みを理解しないまま選択すると、不要な支出を抱え込むことになる。



動画の中で示される一つの考え方は、1年目と2年目で判断を分ける視点だ。退職直後は在職中の所得が影響しやすく、任意継続の方が有利になる場合が多い。しかし、時間が経過し所得状況が変われば、国民健康保険の方が負担が軽くなるケースも出てくる。退職時期や加入していた保険組合による違い、減免制度の有無など、細かな条件が結果を左右する点も見逃せない。



制度の概要を知るだけでなく、自分の条件に当てはめて考える必要がある理由は、動画内の具体的なやり取りからも伝わってくる。退職を控えている人が健康保険の仕組みを整理し、判断の軸を持つための材料を示した内容となっている。