¥«¥ì¡¼¤Ë¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¡¡¸ø¼°X¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿

¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤Î¸ø¼°X¤¬1·î22Æü¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¤Ë¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¡¢´Å¤¤¶ñºà¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥«¥ì¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÌîºÚ¤Î°ì¼ï¤È¶¯°ú¤Ë²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¢¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤¬¥«¥ì¡¼¤Ë¤¢¤¦¤Î¤«¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¥ë¡¼¤Ë¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¡¡ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¥«¥ì¡¼¤È¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¥Ð¥Ë¥éÌ£¤òÁªÂò¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿É¸ý¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Î¿É¸ý¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥ë¡¼¤Ë¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
¡¡ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ø¼°X¤Î²èÁü¤ò¸«½¬¤¤¤Ä¤ÄÅ¬Åö¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¿â¤é¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Éô²°¤ËÎ©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤¬º®¤¸¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥«¥ì¡¼¤À¤±¤ò¤Ò¤È¸ý¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¸ý¤Î±ü¤Ë¿É¤µ¤¬µïºÂ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ªµíÆý¤Ê¤É¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì£¤ÎÊÑ²½¤Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÏËÜÌ¿¡¢¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤«¤±¤¿¤Æ¤³¤½¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥ë¡¼¤ÎÇ®¤ÇÍÏ¤±¤Æ±Õ¾õ¤Ë¡£¥«¥ì¡¼¤ÎÃã¿§¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¥Þ¡¼¥Ö¥ëÊÁ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢Àè¤Û¤É¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤·¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥ë¥É¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢¤¢¤È¤«¤éÃÙ¤ì¤Æ¥Ð¥Ë¥é¤Î´Å¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Å¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤±¤¿¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÎÌ¤äÇÛÊ¬¤Ë¤â¤è¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤à¤·¤í¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËµíÆý¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¸ø¼°X¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¡¢¿É¸ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿É¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç·Ú¸º¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥«¥ì¡¼¤¬¡Ö¸ý¤Î±ü¤Ë¿É¤µ¤¬µïºÂ¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿É¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ì£¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¿É¤¤¥«¥ì¡¼¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯¤¤¤ÆÃí°ÕÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¥ë¡¼¤Î²¹ÅÙ¤òÃø¤·¤¯²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¡¹¤Î¾õÂÖ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿â¤é¤·¤¿¸å¤ÏÅ¬µ¹º®¤¼¤¿Êý¤¬¡¢´Å¤ß¤äÎä¤¿¤µ¤¬Ê¬»¶¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
