【12人産んだ助産師HISAKO】がYouTubeチャンネル「助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「一歳半、発達遅れの原因は？どうしたらいい？」と題した動画を公開。1歳半健診で子どもの発達について指摘され、不安に陥る母親が多い現状に対し、「ママの気持ちを煽らないで」と過度な早期発見・早期対応の風潮に警鐘を鳴らした。

動画の冒頭でHISAKOさんは、1歳半健診において「言葉が出ない」「目が合わない」「指差しをしない」といった発達面で指摘を受ける子どもが非常に増えていると語る。これまで子どもの成長は順調だと信じていた母親たちが、保健師からの言葉で深く落ち込み、相談に来るケースが後を絶たないという。

HISAKOさんは、1歳半という年齢では人見知りが激しい子も多く、知らない場所で初対面の大人に囲まれて実力を発揮できないのは当然だと指摘。「いきなり集団の場所に行って、見知らぬおじちゃんやおばちゃんに『お名前は？』って聞かれて答える？」と述べ、集団検診という特殊な環境下での評価に疑問を呈した。かつてはおおらかだった検診が、近年は「早期発見・早期対応」の風潮から過度に厳しくなっていると分析する一方、医学的には早期療育を開始しても明確な効果があるというエビデンス（根拠）はないと説明する。

さらに、発達には大きな個人差があることを強調し、「言葉は遅い子3歳まで出ません」「指差しは1歳半でしない子たくさんいます」と具体例を挙げる。その上で、自閉症などの可能性が本格的に見えてくるのは「だいたい3歳過ぎてから」であり、1歳半の段階では「絶対に診断できる状態じゃない」と断言。専門家に対しては、「非現実的なことを言わんといて」「ママを追い詰めて、ママが壊れます」と、母親に過度な不安を与える指導をしないよう強く訴えた。

最後にHISAKOさんは、健診の結果に一喜一憂せず、母親が「我が子といることが楽しいな」と思えるような、ごく当たり前のふれあいを大切にしてほしいと語り、「ママが感じる直感を信じてあげて」と、日々子どもと向き合う母親の感覚を何よりも尊重するようメッセージを送った。