白石聖、一口飲むと「わあ、南国？」ロイホで飲める“視界良好になる飲み物”への愛
女優の白石聖（27歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「白石聖のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。一口飲んだだけで「わあ、南国？ ここは！っていうぐらい視界が良好になる飲み物」について語った。
白石聖が、深夜のファミレスで友だちと話しているような内容のお便りを募集して、リスナーから「飲み物取ってくるけど何かいる？」という形で、フリードリンクで何を飲むかと質問が寄せられた。
白石は「私はロイヤルホストの、あの、分かります？ パラダイスティー。パラダイスティー、大好きなんですよ。もうね、あのパラダイスティーを飲むためだけにロイヤルホストに行ってると言っても過言ではないぐらいあれが大好きで。美味しいんだよな。飲んだことない人はね、1回飲んでみてほしい。マジ一口でね、もう『わあ、南国？ ここは』っていうぐらい視界が良好になるんですよ」と話し、ドリンクバーでいろんな味を試したくなるけれど「パラダイスティーに出会ったらね、もうパラダイスティ一生飲んでますよ。なんならそれにちょっと味変で何か混ぜたりとかしてみてね。でも結局ね、ストレートで飲むパラダイスティーが美味しいんですよ」と愛を語った。
