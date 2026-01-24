ニコニコ生放送の「衆院選２０２６ ネット党首討論」が２４日夜に行われた。高市早苗（自由民主党総裁）、野田佳彦（中道改革連合共同代表）、藤田文武（日本維新の会共同代表）、玉木雄一郎（国民民主党代表）、神谷宗幣（参政党代表）、田村智子（日本共産党委員長）、大石あきこ（れいわ新選組共同代表）、百田尚樹（日本保守党代表）、福島瑞穂（社会民主党党首）、安野たかひろ（チームみらい党首）の１０党首が参加した。

中盤には、百田代表が、外交・安全保障に関連して「日本は海外からの経済侵略をすごい受けている」として、東京都内のマンション高騰について語っている途中で、何度か横側からの発言を気にした後に、「うるさいな！人がしゃべってんねん、黙っとれや！」と、共産・田村委員長を一喝する場面もあった。

再び話し始めた百田代表が「そういうことをですね…えー、えー…」と一瞬、何を話していたか忘れてしまった様子で、笑いが起こった。

横にテロップで流れる「ニコニコ」コメント欄が騒然となり、「黙っとれや オモロイｗ」「出たｗ」「いいそ！」「草」「おこ」「ええぞ」「よく言った」「田村ｗｗｗ」「そらそーや」「言ったれ言ったれ」と荒れた。