ゴディバのソフトクリームがバレンタイン限定で登場♡花びらチョコの贅沢仕立て

ゴディバから、バレンタイン催事場だけで味わえる特別なソフトクリームが登場します。北海道ミルクのやさしい甘さと、ゴディバならではのチョコレートの奥深い香りを楽しめる贅沢な仕上がり。さらに、花びらのように削ったチョコレートをあしらった限定バージョンもラインアップし、見た目も味わいも心ときめくひと品に♡バレンタインシーズンだけの特別な一杯を楽しんでみてください。

花びらチョコが主役の限定フレーバー

注目は、繊細に削った花びら状のチョコレートをトッピングした「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ」。

なめらかな口どけのソフトクリームに、パリッとしたチョコレートの食感が重なり、華やかで贅沢な味わいを演出します。

フレーバーは「チョコレート」「ストロベリー」「チョコレート＆ストロベリーミックス」の3種類。ミルキーさの中にチョコレートのコクが広がり、バレンタイン気分を盛り上げてくれます。

定番ソフトもバレンタイン仕様で

シンプルに素材の美味しさを楽しめる「ソフトクリーム チョコレート」「ソフトクリーム ストロベリー」「ソフトクリーム チョコレート＆ストロベリーミックス」も同時展開。

北海道ミルクを使用した軽やかな口どけと、ゴディバの上品なチョコレートの香りが調和し、後味はすっきり。気分や好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

たねやのバレンタイン限定和菓子♡和と洋がとけあう贅沢ショコラ

販売場所と価格をチェック

ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート

ソフトクリーム フルール・ド・ショコ ストロベリー

ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート ＆ ストロベリー ミックス

販売は2026年1月20日（火）より順次、丸井今井札幌本店、西武秋田店、そごう千葉店、遠鉄百貨店、近鉄百貨店四日市店、天満屋岡山本店、いよてつ髙島屋の各バレンタイン催事場にて実施。

価格は「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ ストロベリー」「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート＆ストロベリーミックス」が各756円。

ソフトクリーム チョコレート

ソフトクリーム ストロベリー

ソフトクリーム チョコレート ＆ ストロベリー ミックス

「ソフトクリーム チョコレート」「ソフトクリーム ストロベリー」「ソフトクリーム チョコレート＆ストロベリーミックス」が各648円です。

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（取扱催事場／取扱店によっては、イートイン10%の消費税となります）

※数量限定／無くなり次第終了

バレンタインだけの甘いご褒美に

ゴディバのソフトクリームは、バレンタイン催事場でしか出会えない特別な存在。花びらチョコが彩る華やかな限定フレーバーから、王道の味わいまで揃い、その日の気分で選べるのも魅力です。

自分へのご褒美やショッピングの合間のひと休みに、ゴディバならではの贅沢な甘さを堪能してみてはいかがでしょうか♡

※各催事場により販売期間は異なります