【準備10分】旬は今！ホットケーキミックスで簡単「レモンパウンドケーキ」

レモンの香りが爽やか

レモンの旬が冬って知っていますか？旬のレモンを使った爽やかなレモン風味のパウンドケーキのレシピを紹介します。ホットケーキミックスを使って準備10分で焼くだけの簡単レシピです。擦った皮とレモンの絞り汁を入れることでレモンの香りを引き立てるパウンドケーキで素敵なおやつタイムを。

レモンの皮、レモン汁がポイント

材料はホットケーキミックスとレモン、バター、卵、砂糖、牛乳です。材料を混ぜ、擦ったレモンの皮と絞ったレモン汁を入れるのがポイント。レモンの爽やかな香りが引き立ちます。180度に予熱したオーブンで35〜40分焼いて完成です。焼き上がりにレモン汁入りのアイシングを塗るとさらに爽やかさアップ！

レモンの香りがさっぱりでおいしい

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「レモンの香りがさわやか。すごくおいしくて感激です。」「さっぱりでとても美味！リピ確定！素敵レシピ感謝です」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。





爽やかなレモンケーキは手土産にもぴったり！材料を混ぜるだけの簡単なレシピなのも嬉しいですね。ぜひお試しください。