バレンタインに！お酒好きに贈る、福光屋『サケソルトショコラ』榎本美沙さん推薦・金沢

「SAKE ソルト」って⁉

皆さま、こんにちは！ 料理家、発酵マイスターの榎本美沙です。この「榎本美沙の日本全国まだ見ぬ発酵フードのセカイ」の連載では、出張で立ち寄った醸造所、旅先の道の駅……などなど私が様々なところで出会った魅力的な発酵フードを紹介しています！気になる発酵食品があれば、ぜひぜひお試しいただけたらうれしいなと思います。

バレンタインのチョコレートは、「ウィスキーボンボン」などをはじめとして、お酒を使ったものも多くありますよね。

「SAKE SALT CHOCOLAT（サケソルトショコラ）」と聞いても、「はじめて聞いた」という方も多いのではと思います。こちらは石川県金沢の老舗酒蔵「福光屋」が出しているチョコレート。

福光屋は1625年創業、金沢でもっとも長い歴史を持つ酒蔵です。金沢の酒蔵ですが、福光屋の直営店は東京にもあるので、私もよくお邪魔しています！ お酒はもちろん、こくのあるみりん「福みりん」や酒かす、みりん粕も、大好きです。

「SAKE ソルト」というのは、なんと純米酒で塩を炒ったものだそう。「SAKE SALT CHOCOLAT」はその「SAKE ソルト」をビターチョコレートにのせたものです。



チョコレートの上にちょこっとのっている塩、この大きい塩が「SAKE ソルト」です。

ビターなチョコと相性抜群。

酒のうまみがプラスされた「SAKE ソルト」は、ビターなチョコレートと相性抜群。酒の風味はそこまで強くないですが、大粒の塩の存在感はしっかりとあり、チョコレートの苦みと甘みを引き出してくれています。

パッケージもシックで素敵、ちょっと大人なバレンタインにいかがでしょう？

「SAKE SALT CHOCOLAT」と合わせたい、発酵ドリンク

今回は「SAKE SALT CHOCOLAT」と合わせたい発酵ドリンク「ホットゆずみりん」をご紹介します。

みりんもアルコールが含まれる調味料で、アルコールをあえてとばさずに大人の風味に仕上げました。みりんの芳醇（ほうじゅん）な風味と、ゆずのさわやかな香りは、ビターチョコレートやほんのりとした酒の香りとよく合います。

こちらはぜひ「本みりん」で作ってみてくださいね。ちなみに、福光屋の「福みりん」もおすすめ！ なんと、「福みりん」「福みりん三年熟成」「福みりん十年熟成」と熟成期間によって3種類のみりんがあるのです。今回のレシピはいちばんライトな「福みりん」がおすすめです。

『ホットゆずみりん』

材料(2人分)

〈A〉

本みりん……1/4カップ

水……1カップ

ゆず果汁……大さじ1

ゆずの皮……適量

作り方

（1）小鍋に〈A〉を入れて、中火にかけて温まったらゆず果汁を加え、火を止める。カップに注ぎ、ゆず皮をのせる。

・みりんの量はお好みでたしてください。

・みりんのアルコールが気になる方は、小鍋で1分ほど沸かして煮切ってください。

※本品はアルコールを含みます。お子さまやアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、および運転される方は、加熱してアルコール分を飛ばしてからご使用ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました！ 連載は今回が最終回になります。新しい連載もスタートする予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらうれしいです！

今回紹介した発酵フード 『SAKE SALT CHOCOLAT』／ 福光屋

SAKE SALT CHOCOLAT（サケソルトショコラ）18枚 化粧箱入 2,592円（税込み）

https://shop.fukumitsuya.com/products/2933

榎本美沙

料理家、発酵マイスター、国際中医薬膳師。発酵食品、旬の野菜を使ったシンプルなレシピが好評で、テレビ、ラジオ、雑誌などのメディアで活躍。オンライン教室「榎本美沙の料理教室」主宰。 YouTubeチャンネル「榎本美沙の季節料理」、 Instagram(@misa_enomoto)も人気。最新刊『榎本美沙のみそ本 からだが整う自家製みそ仕込みとちょっと新しいみそ料理 』（主婦と生活社）が好評発売中。その他『ゆる発酵』（小社）、『毎日、水キムチ いちばん手軽な乳酸発酵』(文化出版局)、『二十四節気の心地よい料理と暮らし』(グラフィック社)など著書多数。



最新刊『榎本美沙のみそ本 からだが整う自家製みそ仕込みとちょっと新しいみそ料理 』（主婦と生活社）が好評発売中！

