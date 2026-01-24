『キミとアイドルプリキュア♪』第49話 真っ暗闇のはなみちタウンに小さな光が灯る
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第48話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
最終話である第48話は1月25日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」＞
ダークイーネの力に圧倒されながらもなんとか立ち上がるうただったが、ついにダークイーネの真っ暗闇に閉じ込められていく。
誰もいない真っ暗闇の世界でひとり立ち尽くすうた。頼るように取り出したのは――。そして、真っ暗闇に包まれたはなみちタウンにやがていくつかの小さな光が灯り始めて――。
＞＞＞第49話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
