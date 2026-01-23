「マックの行列で人生が変わった」配達歴5年以上のUber配達員が明かすキャリアの“意外な原点”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
デリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「配達歴5年以上の私がUber Eatsを始めたキッカケ」と題した動画を公開。配達歴5年以上を誇る同氏が、Uber Eatsの仕事を始めたきっかけが、客として訪れたマクドナルドでの何気ない出来事だったことを明かした。
動画の冒頭、レクター氏は「僕がUber Eatsを始めたきっかけ」について語り始めた。そのきっかけは、あるマクドナルドの店舗に「普通にお客さんとして並んでた時に、配達員の人がピックに来て」という光景を目にしたことだったという。
その様子を見て、レクター氏は「この仕事何なんだろう？」と素朴な疑問を抱いた。それがきっかけとなり、デリバリーという仕事について調べ始め、現在のキャリアにつながったと説明した。
さらに、レクター氏はこのエピソードの舞台となった場所が、自身にとっての「思い出の地」であると語り、それが「マクドナルド元住吉店」であることを明かした。何気ない日常の一コマが、5年以上続くキャリアの出発点となったエピソードを、感慨深げに振り返る様子が印象的な動画となっている。
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/