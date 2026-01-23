1月17日、18日に実施された大学入学共通テスト（以下「共通テスト」）。



【写真】共通テストの用紙に刻まれた数字の列…何を意味するのか？

今SNS上ではそんな共通テストの用紙に刻まれた暗号が大きな注目を集めている。



「カラオケで採点してたら共テの問題にブルーライトに反応にする暗号見つけてガチで嬉しい」



とその模様を紹介したのはななばさん（@nanavananaba）。



ブルーライトに照らされ浮かび上がる「A 034258 08-07 13：37」という文字。カラオケの個室という環境だからこそ発見できたこの暗号…いったい何を意味するのだろうか？



SNSユーザー達から



「こんな隠し機能があるなんて」

「リアルな『隠しコマンド』発見w 発見力という付加価値がすごいです。」

「印刷時のステルスコードってやつっすね 学参や試験用紙は・みたいなゴミも許されない(パとバ読み間違えて人生狂うとか絶対ダメだよね)」

「問題の作成日時だったら時間まで書かないだろうしわざわざ印刷しないから、流石に印刷日時であってると思う」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿について、ななばさんにお話を聞いた。



ーー暗号を発見した時のご感想は？



ななば：見てしまってはいけない物が見えてしまった気がしてびっくりしました。あまりにも鮮明に文字が浮かび上がってきてたので、共テで疲弊したことによる幻覚かと思いました。



ーーちなみに採点の結果は？



ななば：現役ブーストを感じることが出来ない結果となって、自分の実力不足を痛感させられ誠に遺憾です。



ーーともあれ投稿に対し大きな反響がありましたね。



ななば：どんどんイイネが増えてきて、ついに私の時代が来たかと思いました。インフルエンサーとして生きていく道も見えました。



◇ ◇



「共通テストの受験会場の教室に時計が設置されてないことがあまりにもおかしい事だと気づいて欲しい」とななばさん。今後のご健闘をお祈りしたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）