大型犬の子犬をお迎えしたら…可愛い顔からは想像できない「衝撃的な鳴き方」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万8000回再生を突破し、「可愛いんだけど…ｗ」「ワンっではないんや」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬の子犬が『ドアの向こうで鳴いた』と思ったら…顔からは想像できない『衝撃の鳴き方』】

可愛い子犬をお迎え

TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」に投稿されたのは、可愛い顔からは想像できない「衝撃的な鳴き方」をする、お家にお迎えされたゴールデンレトリバーの子犬「りん」ちゃんの様子。

まだ小さな体で、表情もあどけないりんちゃん。子犬らしさ満点の可愛さです。しかしある日、りんちゃんのいる部屋から独特すぎる鳴き声が聞こえてきたと言います。

独特すぎる鳴き声

「ピーピーピー」という高くて子犬らしさ満点の声が聞こえてきたと思ったら、続いて「うぁぁぁ～」という低めの声が響き渡ります。なんだかおじさんの叫び声のような声に、飼い主さんも思わず笑ってしまったんだとか。

再び「ピーピー」という可愛らしい声の後、聞こえてきたのは「あぁぁぁ～」という子犬とは思えない鳴き声。野太い鳴き声は何回か響き渡りますが、その度に吹き出しそうになってしまいます。

おじさんが嘆いてる？

顔に全く似合わない、女の子とは思えないドスの効いた声で鳴いていたりんちゃん。「もっと聞きたい」という飼い主さんでしたが、この鳴き方をしたのは、後にも先にもこの日だけだったのだそう。

何かに絶望して嘆いているような、低い声で鳴いていたりんちゃん。可愛い姿からは全然想像もつかない、「衝撃的な鳴き声」を披露してくれたりんちゃんなのでした。

投稿には「可愛いんだけど…ｗ」「ワンっではないんや」「個性です素敵です！」「おじいちゃんいたかねｗ」「オトナっぽすぎて草」「鳴き声だけなら絶対犬って思わない」といったコメントが寄せられています。

りんちゃんたちの愉快な日常は、TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」さま

