ËÜ¿ÍÁàºîÉÔÍ×¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¡ª¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½ÂåÉ½¡¦ÃÝÆâÍ´¼ù´ë²è¡Ö¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÃÝÆâÍ´¼ù¤¬´ë²è¤·¡¢K¥È¥é¥¹¥È¤¬¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÆÃµö(ÆÃµöÂè7796450¹æ)¤¬ººÄê¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤ÎÃÝÆâÍ´¼ù¤Ë¤è¤ë´ë²è¤Ç¡¢º£²ó¤¬7·ïÌÜ¤ÎÆÃµöººÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÃµöººÄê³ÎÄêÎ¨¤Ï100¡ó¤ò°Ý»ý¡£
»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬Áàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²»¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤«¤é¾õ¶·¤ò¿äÄê¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÏ¢ÍíÀè¤Ø¼«Æ°ÄÌÊó¤ò¹Ô¤¦²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ÆÃµöÈÖ¹æ¡§ÆÃµöÂè7796450¹æ
È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
ÅÐÏ¿Æü¡§2025Ç¯12·î25Æü
´ë²è¡§ÃÝÆâÍ´¼ù(¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½)
È¯ÌÀ¼Ô¡¦¸¢Íø¼Ô¡§K¥È¥é¥¹¥È
¤³¤ÎÆÃµö¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤ÎÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëK¥È¥é¥¹¥È¤¬È¯ÌÀ¼Ô¡¦¸¢Íø¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¼Ô¤ÎÃÝÆâÍ´¼ù¤ËÆÃµö»ÈÍÑ¸¢¸Â¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÈÈºá¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÛµÞ»þ¤Ë¼«Æ°ÄÌÊó¤Çµß½õ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÝÆâÍ´¼ù¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¼é¤ê¡¢²ð¸î¡¢¼ÖºÜ¡¢ËÉÈÈ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµöµ»½Ñ¤ÎÃæ³Ë¡§²»¡ß°ÌÃÖ¡ß¾õ¶·¿äÄê
½¾Íè¤Î¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ä¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ê¤É¡ÖËÜ¿ÍÁàºî¡×¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯»þ¤ä°Õ¼±ÁÓ¼º»þ¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Î²»À¼¤ä¼þ°Ï²»(²»¥Ç¡¼¥¿)¤È°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¾õ¶·¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¿äÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ã¼ËöÆâ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¡Ö¸¡º÷¤·¤ÆÁªÂò¡×¤·¡¢¼«Æ°ÄÌÊó¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
ÆÃµöººÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢³Æ¶È³¦¡¦³ÆÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡(¼Â»ÜµöÂú)¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¸«¼é¤êµ¡´ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤ÎËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁàºîÉÔÇ½»þ¤Î½éÆ°¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÄÌÊóÀè¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¡¢¼«Æ°»£Áü¡¦°Å¹æ²½ÊÝÂ¸¤Ë¤è¤ë¾ÚµòÀ¤Î¸þ¾å¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÌÀ¼Ô¡¦¹Í°Æ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
´ë²è¡¦¹Í°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃÝÆâÍ´¼ù¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤äÈ¯ÌÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò²þÁ±¡¦²ò·è¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤ò°Â¿´¤È°ÂÁ´¤Ë¤è¤ë¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈá¤·¤à´Ä¶¤ò¸º¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î°Â¿´¤È¾Ð´é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½ÂåÉ½¡¦ÃÝÆâÍ´¼ù´ë²è¡Ö¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
