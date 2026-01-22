¡Ú¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¡Û¹©»ö½ä¤ëÂç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»±Æ¶Á»þ¤ÎÊä½þ¤Ç¡Ä¸©¤ÈJRÅì³¤¤¬¹ç°ÕÊ¸½ñÄù·ë¤ØÄ´À°¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤ê¡¢Âç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ24Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÈJRÅì³¤¤¬Äù·ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©¤ÈJRÅì³¤¤Ï¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤ò½ä¤ê¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï¡ÉÂÐÏÃ¤òÉ¬Í×¤¹¤ë¹àÌÜ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âç°æÀî¤Î¡Ö¿åÌäÂê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¹©»ö¤Ç½Ð¤ë¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÈ¯À¸ÅÚ¡×¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ28¹àÌÜ¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¿ÌÚÉûÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¸©¤È¤·¤Æ¤Ï28¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ï17¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ôー¥¯¤Ï±Û¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÂÐÏÃ´°Î»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÉÂç°æÀî¤Î¿åÌäÂê¡É¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤â¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ24Æü¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÈJRÅì³¤¤ÎÃ°±©¼ÒÄ¹¤¬¡¢¹©»ö¤Ë¤è¤ê¡ÖÂç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì²ñ¤ÎÊä½þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤òÄù·ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å»ñ¸»¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖÀÁµá¤Î´ü¸Â¤ä¸ÂÅÙ¤òÄê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ä¡ÖÎ©¾Ú¤ÎÀÕÇ¤¤ÏJRÅì³¤¤¬Éé¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¡É¸©¤Î¹Í¤¨Êý¡É¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤Ê¤É¤«¤é·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¿åÌäÂê¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç°Õ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£