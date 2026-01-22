北朝鮮の金正恩総書記が、咸鏡北道鏡城郡に位置する温泉保養施設「温堡（オンポ）勤労者休養所」の竣工式に出席し、リニューアルの成果を称賛した。同施設は、金正恩氏が8年前の現地指導で管理不行き届きを指摘し、自らリニューアルを指示した場所である。

前日（19日）には現場で内閣総秘書を解任した金正恩氏が、今回は自身の指示で進められたリニューアルの成果を絶賛したことをめぐり、来月にも開催されるとみられる党大会を見据え、経済・民生分野の成果を最大化しようとする動きだとの解釈が出ている。

朝鮮中央通信は21日、金正恩氏が前日（20日）に温堡勤労者休養所の竣工式に出席したと報じた。同氏は「各区画が実用的に調和よく配置され、建築のすべての要素が周辺の自然環境と親和的に構成されている」と評価した。

また、「数年前にここを訪れた際、党の指導業績が宿る史跡建物だという看板は掲げながらも、休養所のすべての区画と要素が非文化的で、運営も不衛生に行われている実態を深刻に批判したことを覚えている」と述べ、「今日このように人民の立派な休養奉仕基地として改修された休養所を見ると、実にやりがいのある仕事をまた一つ成し遂げたという誇りが湧いてくる」と強調した。

李日煥（リ・イルファン）朝鮮労働党宣伝書記も竣工式で、「温堡地区の新たな変貌は、元帥様（金正恩）がこの地を訪れた2018年7月のその日から始まった」とし、「当時、休養所の老朽化し薄暗い施設と奉仕環境に映し出された幹部たちの思想観点や仕事ぶりに、厳しい警鐘を鳴らした」と語った。

金正恩氏は2018年の現地指導当時、この施設の運営実態について「魚の水槽よりも劣る」「本当にみすぼらしい」と強く批判していた。同氏は温堡勤労者休養所の関係者に対し、設備の試運転など運営準備を終えた後、来月中に休養所を開業するよう指示した。