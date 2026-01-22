生成AIの技術が急速に発達し、高クオリティの動画が簡単に作れるようになりました。選挙が近づくと、政治家などをめぐる偽の動画や誤解を招く投稿が出回ります。短期決戦となる27日公示の衆院選では、去年の参院選にも増して注意が必要かもしれません。

■玉木代表が不快感「信じる人もいる」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「YouTubeに投稿された動画のサムネイルがあります。『玉木雄一郎、更迭！ 資産を没収され、日本から追放された！』と書かれています。もちろん（国民民主党の）玉木代表が日本から追放されたという事実はないので、これは偽の情報になります」

「玉木代表も『全く事実に反するようなことが動画などで出されていて、中には本当に信じる人もいる。こういった現状を危惧しています』と不快感を示し、『私や家族のプライバシーをはじめ、人権侵害にあたる。名誉毀損での提訴も検討する』としています」

■小野田大臣に関する誤解を招く投稿も

小栗委員

「小野田経済安全保障担当大臣に関する投稿もあります。バイクにまたがる写真とともに、『バイクも大好き』などと書かれています。一見バイク愛好家のように見えますが、これは誤解を招く投稿です」

「写真自体は岡山県内のイベントで実際にバイクにまたがった時のものではありますが、小野田大臣自身は『バイク免許もバイクも持っていない』と否定しています」

藤井貴彦キャスター

「もういたずらを超えて、悪質な範囲に入り込んでいますね」

小栗委員

「ネット上の偽の情報や誤情報を研究している国際大学の山口真一准教授は、『ここ最近、生成AIの技術が飛躍的に発達したことで、より簡単によりクオリティの高い動画が作れるようになっている』と話しています」

「そのため去年7月の参議院選挙の時よりも、政治家が言っていないことを言っているように見える動画などが出回る可能性があるとも指摘しています」

■「中道改革連合」政党ロゴが赤く…？

小栗委員

「実際、生成AIによるものとみられる偽の動画は出回っています」

「新党の中道改革連合が記者会見した時のようなTikTok上の映像は、実際の会見と見比べてみると、政党のロゴも文字の色味も違います。偽の動画では、中国の地図を連想させるようなロゴに変えられ、文字の色も赤くなっていました」

「AIによるフェイクなどの判定を行うNABLASに解析してもらったところ、（共同代表の）野田さんが頭を動かしても後ろの影は動いていないことなどから、NABLASの鈴木都生取締役は『生成AIで加工された可能性が高い』と言います」

■偽動画などが選挙前に増える理由

小栗委員

「中道改革連合は、『ロゴの悪意ある改変については厳正に対応する』としています」

藤井キャスター

「こういった偽動画は選挙のたびに多く出回って、さらに増えているような気がします」

小栗委員

「山口准教授は、偽の動画や誤解を招く投稿は選挙の前に増える傾向にあり、その理由は政治に関連しては勝たせたい、負けさせたいという動機もあれば、注目させてお金を稼ぎたい、単純ないたずらなど、多種多様だといいます」

「また今回は衆議院の解散から投開票までが16日間という戦後最短の選挙戦となったので、じっくりと各政党の政策などを吟味するのは難しい。どうしても勢いやイメージに左右されがちなのではと言われています」

「ただ、こうしたネット上の偽情報に私たちの投票行動が影響を受けてしまうと、本当に私たちが望む社会を選べなくなってしまう可能性があります。うのみにしたり安易に拡散したりしないように、より一層気をつけたいところです」

藤井キャスター

「日本テレビでは今後も引き続き、ネット上などに広がる真偽不明な『それって本当？』という情報を、しっかりと検証してお伝えしていきます」

（1月21日『news zero』より）