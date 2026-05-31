5月31日に投開票された新潟県知事選挙は、現職の花角英世氏(68)が当選確実となり、3つどもえの戦いを制しました。今回の選挙では自民党が花角氏を支持、ほかに日本維新の会国民民主党、公明党の県組織が支持しました。対抗馬の新人・土田竜吾氏(38)は元県議(立憲民主党)。立憲と社民党が支持し、中道改革連合と共産党が自主支援に回りました。立憲県連は去年、知事選に向けて独自候補の擁立を検討していると公表。その後、立憲と