[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタッド ヴェロドローム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マルセイユ]

先発

GK 1 ヘロニモ・ルジ

DF 5 レオナルド・バレルディ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 32 ファクンド・メディナ

DF 62 ミゲル・ムリージョ

MF 19 ジョフレイ・コンドグビア

MF 20 ハメド・トラオレ

MF 22 ティモシー・ウェア

MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア

FW 9 アミーヌ・グイリ

FW 10 メイソン・グリーンウッド

控え

GK 12 ジェフリー・デ・ランゲ

GK 40 J. Van Neck

DF 4 CJ・イーガン・ライリー

DF 70 A. Doubal

MF 8 アンジェル・ゴメス

MF 17 マット・オライリー

MF 18 アーサー・フェルメーレン

MF 26 ビラル・ナジア

MF 50 ダリル・バコラ

MF 76 T. Mmadi

FW 14 イゴール・パイシャオン

FW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります