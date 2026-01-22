マルセイユvsリバプール スタメン発表
[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタッド ヴェロドローム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マルセイユ]
先発
GK 1 ヘロニモ・ルジ
DF 5 レオナルド・バレルディ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 32 ファクンド・メディナ
DF 62 ミゲル・ムリージョ
MF 19 ジョフレイ・コンドグビア
MF 20 ハメド・トラオレ
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 9 アミーヌ・グイリ
FW 10 メイソン・グリーンウッド
控え
GK 12 ジェフリー・デ・ランゲ
GK 40 J. Van Neck
DF 4 CJ・イーガン・ライリー
DF 70 A. Doubal
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 17 マット・オライリー
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 26 ビラル・ナジア
MF 50 ダリル・バコラ
MF 76 T. Mmadi
FW 14 イゴール・パイシャオン
FW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります