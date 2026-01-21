全日本スキー連盟は21日、スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で17日のW杯第5戦決勝で転倒して棄権した平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）について、「複数箇所の骨折や打撲の診断を受けましたが、幸いにも骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、いずれも腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定です」と発表した。

平野歩夢は2月のミラノ・コルティナ五輪代表に決まっている。4大会連続出場が危ぶまれる中、今後はチームドクターの管理・指導の下、日本国内で治療およびリハビリを実施。五輪出場に向けて、最善の努力を続けていくとした。

「公益財団法人全日本スキー連盟」の発表全文は以下の通り。

スノーボード・ハーフパイプ平野歩夢選手の状態報告について

平素より大変お世話になっております。平野歩夢選手（TOKIOインカラミ）は1月17日、スイス・ラークスにて行われたスノーボード・ハーフパイプワールドカップ決勝1回目演技中に転倒し、顔部と下半身部を強打しました。1月19日帰国後、医療機関にて検査を行い、複数個所の骨折や打撲の診断を受けましたが、幸いにも骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、いずれも腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定です。以降はチームドクター管理・指導のもと、国内にて治療およびリハビリを行い、代表チームへの合流に向けて調整を進めてまいります。以上のとおりご報告させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。