この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪急うめだ本店（大阪市北区）で1月21日から、国内最大級のチョコレートの祭典「バレンタインチョコレート博覧会2026」が開かれる。同店で行われた商品お披露目内覧会をシンガーソングライターむんむがリポートする。

今年のテーマは「“好き”を見つける、チョコレートの旅へ」。メイン会場の9階催場・祝祭広場では、チョコレートピアをテーマに、前半・後半で内容が入れ替わる2部制（前半＝1月21日～29日、後半＝1月30日～2月14日）を初導入し、期間を分けて4つの異なる会場が登場するなど、国内外約350ブランド約3000種類のチョコレートを用意する。

営業時間は10時～20時（メイン会場は、1月29日＝15時まで、最終日は19時まで）。2月14日まで。

