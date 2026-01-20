『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告に期待の声続々「戸田恵梨香すげー！」「演技力凄いから楽しみ」
俳優の戸田恵梨香が占い師の細木数子さんを演じるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）の予告映像が20日に解禁され、期待する声がSNSで続々と寄せられている。
【動画】Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里（伊藤沙莉）を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
ティーザー予告では、「日本で一番有名な占い師」「現代の預言者」「女帝」「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」といった、細木数子を形容したさまざまな言葉が発せられ、日本中が細木数子に熱中していくフィーバーぶりや、“女帝”と呼ばれた細木を演じる戸田の怪しげな表情、この日に解禁された追加キャストの生田斗真の姿も捉えており、最後は戸田の「あんた、地獄に堕ちるわよ」というセリフで締めくくられる。
同じくNetflixシリーズの大ヒットドラマ『全裸監督』や『地面師たち』などを彷彿（ほうふつ）とさせる重厚な雰囲気の予告映像に、SNSでは「戸田恵梨香すげー！」「番宣だけでゾクゾクした」「演技力凄いから楽しみです」などのコメントが書き込まれた。
また、Netflix Japanの公式Xで20日午前8時に投稿された予告映像は8時間が経過した午後4時の時点で400万インプレッションを超えている。
追加キャストは前述の伊藤と生田のほか、細木の人生に深く関わり、時に騙し、時に騙されながら運命を揺さぶっていく男たちを、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司らが演じる。
そのほか、昭和を代表する歌手・島倉千代子を三浦透子が演じるほか、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子らが脇を固め、昭和から平成へと続く激動の時代を鮮やかに浮かび上がらせる。
