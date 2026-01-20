スマホ連携がスムーズに！藤田電機製作所「高機能データロガー DXシリーズ」
藤田電機製作所が、WATCH LOGGERシリーズの最新モデル「DXシリーズ」を発売しました。
1台でNFC通信とBluetooth通信の両方に対応する“二刀流”の高機能データロガー4機種がラインナップされています。
現場の利便性と操作性を追求し、スマートフォンとのスムーズな連携を実現した新モデルの特徴を紹介します。
藤田電機製作所「WATCH LOGGER DXシリーズ」
発売日：2025年12月9日(火)
販売元：株式会社藤田電機製作所
ラインナップ：KT-155DX、KT-255DX、KT-195DX、KT-295DX
今回の新モデル「DXシリーズ」最大の特徴は、NFC通信とBluetooth通信の“二刀流”に対応している点です。
従来機に比べてデータ転送の利便性と操作性が大幅に向上しており、スマートフォンなどの端末との連携もよりスムーズに行えます。
現場の声を徹底的に反映し、ユーザーの使いやすさを追求した結果、通信方式の柔軟性を備えたモデルとして開発されました。
KT-155DX（NFC/Bluetooth 温度データロガー）
標準価格：14,080円(税込)
温度測定に特化したスタンダードモデル。
NFCとBluetoothの両方で温度データの記録・転送が可能です。
KT-255DX（NFC/Bluetooth 温度・湿度データロガー）
標準価格：17,380円(税込)
温度と湿度の両方を記録できるモデル。
環境管理が必要な現場での温湿度モニタリングに適しています。
KT-195DX（NFC/Bluetooth 温度・衝撃データロガー）
標準価格：45,980円(税込)
温度に加え、輸送中の落下や衝突などの「衝撃」データも記録可能なモデル。
精密機器や壊れやすい物品の輸送品質管理に役立ちます。
KT-295DX（NFC/Bluetooth 温度・湿度・衝撃データロガー）
標準価格：49,280円(税込)
温度・湿度・衝撃のすべてをカバーするハイエンドモデル。
厳格な管理が求められる物流や保管環境において、多角的なデータを一台で取得します。
無料でお試しレンタルサービス
「実際の使い勝手を確認したい」というユーザーの声に応え、3週間の無料レンタルサービスが実施されています。
導入前に現場での通信感度や操作性を試すことができる安心のサービスです。
通信方式の選択肢を広げ、データ管理をより効率化する最新のデータロガー。
藤田電機製作所「WATCH LOGGER DXシリーズ」の紹介でした。
