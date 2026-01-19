【25周年記念プログラム】 3月4日より開始

2026年3月31日に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、四半世紀の感謝を込めて3月4日から2027年3月30日まで“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、様々な企画を実施する。

パークのこれまでの歩みを振り返り、そのエンターテイメントの力を再発見できる「25周年記念プログラム」がパーク中でスタート。また、開業以来、変わらぬ人気を誇る「ジュラシック・パーク」では、映画の世界を全身で体感できるスペシャル・プログラム「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」が復活する。

「25周年記念プログラム」が3月からスタート！

スペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」

開催期間：3月4日（水）～ 2027年3月30日（火）

開催場所：ハリウッド・エリア 年間パス・センター前

パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではのスペシャル・イベントが開催される。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結する。

さらに、映画シリーズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「ドク・ブラウン博士」、「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク＆エルウッド兄弟」によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催される。タイムマシンと「ドク・ブラウン博士」は2016年5月から約10年ぶり、パトカーと「ジェイク」＆「エルウッド」は2009年から約17年ぶりの再登場となる。

「周年ソング × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」に、パークの周年記念ソングを搭載。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」には、Vaundyさんが手掛ける25周年記念の書きおろし楽曲「Destiny Journeys」、後ろ向きの絶叫コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」では、歴代の周年ソングが搭載される。

【周年ソング × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド】

「ライト・ヒア、ライト・ナウ！ ～Discover U!!! バージョン～」

開催場所 搭載曲 開催期間 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 25周年テーマソング 「Destiny Journeys」／Vaundy 3月4日（水）～2027年3月30日（火） ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～ 10周年ソング 「GOOD LUCKY!!!!!」／グッキー 3月21日（土）～6月30日（火） ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～ 15周年ソング 「On Our Way」／The Royal Concept 7月1日（水）～11月30日（月） ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～ 20周年ソング 「FESTA」／NiziU 12月1日（火）～2027年3月30日（火）

毎年開催されるストリート・ショーも “Discover U!!!”をテーマに特別な演出で行なわれる。

「アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～」

セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーが大活躍するステージに、あの「ブルース・ブラザーズ」が登場。ニューヨーク・エリアに、約17年ぶりにジェイクとエルウッドが帰ってくる。ソウルフルな楽曲と捧腹絶倒のパフォーマンスで、色とりどりの音楽の世界を楽しめる。

「パワー・オブ・ロック ～ユー・ロック！～」

毎年大人気の“パワー・オブ”シリーズを今年も開催。実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開する。誰もが知るロックの名曲に加え、25周年記念の「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」のために制作されたオリジナルソング「The Power of U」もロックなアレンジで披露される。

「クロミ・ライブ ～ Discover Me Discover U!!! ～」

マイメロディとクロミが、新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦。キュートでロックな新ステージでカムバックする。フィナーレでは、クロミバージョンの新パレードソング「The Power of U」で25周年を祝う。

【ライト・ヒア、ライト・ナウ！ ～Discover U!!! バージョン～】

「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」

プログラム 開催場所 内容 グランドオープン日 アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～ ニューヨーク・エリア クッキーモンスター＆グローバーが“ブルース”と出会う、色とりどりの音楽の世界へ！ 3月27日（金） パワー・オブ・ロック ～ユー・ロック！～ ハリウッド・エリア 25周年の装いで一新！ 実力派シンガーによるアドレナリン全開のロックステージ！ 3月13日（金） ユニバーサル・ワンダーランド ～レッツ・スマイル・トゥギャザー！～ ユニバーサル・ワンダーランド パークの仲間と25周年を楽しくお祝い！ 歌って踊って、みんな一緒に盛り上がろう！ 3月3日（火） クロミ・ライブ ～Discover Me Discover U!!!～ ニューヨーク・エリア あなたの声でショーが完成！？ 進化し続けるマイメロ＆クロミの新ステージに大興奮！ 3月27日（金）

パーク開業以来、多くのゲストに親しまれてきた「ジュラシック・パーク」では、昨年満足度100％（※1）と子どもから大人まで大好評を博したスペシャル・イベント「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」が復活。3月4日から8月31日の期間限定で開催される。

赤ちゃん恐竜や超大型草食恐竜、そして肉食恐竜ラプトルたちが、映画そのままの驚愕のクオリティとスケールで今年も出現し、謎解きラリーや記念撮影スポットなど多彩なプログラムに加え、今年は新たに、エリア中を巡って25周年限定デザインのスタンプを完成させるスタンプ・ラリー「ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション」も登場する。

※1 2025年3月21日～2025年4月13日の期間「ジュラシック・ワールド・ジャーニー」体験者のうち300名を対象に実施した満足度アンケートにおける、自社調べ

「ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション」

クルーからカードをもらい、カードを手にジュラシック・パークを探索して集めたスタンプを重ねて押していくと、「ジュラシック・パーク」に登場した歴代の人気恐竜たちのデザインが完成する。

アトラクション形式：スタンプラリー（無料）

専用カード配布場所：ジュラシック・アウトフィッターズ

※配布数に達し次第、配布終了/デザインは変更になる場合があります

【ジュラシック・ワールド・ラプター・アラート】

獰猛なラプトルたちに襲われる、絶体絶命のスリルに大興奮！

研究所から脱走したラプトルが、エリアに襲来！

さらに一匹、もう一匹と出現しバトルも勃発、緊迫感MAXのアクシデントに、辺り一帯、大混乱！リアルなラプトルたちに囲まれる、逃げ場のない一触即発のスリルを全身で体感せよ！

【ジュラシック・ワールド・ディノ・エンカウンター】

超大型恐竜と間近でふれ合う、大興奮の驚愕体験！

ジャングルで、2体の超大型草食恐竜に出会う驚きの体験！

見上げるほど巨大な体に触ったり、草を食べさせたり、はじめての大型恐竜とのふれ合いに大興奮！ 鳥肌が立つほどダイナミックな恐竜たちに「ジュラシック・ワールド」で遭遇しよう！

【ジュラシック・ワールド・ベイビー・ディノ・アドベンチャー】

赤ちゃん恐竜とふれ合える、心はずむハッピー・グリーティング！

かわいい赤ちゃん恐竜が、ジャングルにやってきた！

飼育員の楽しいレクチャーを聞きながら、小さな赤ちゃん恐竜たちとふれ合い、タイミングによっては一緒に記念撮影できることも！愛らしい仕草に心ときめく、天使のような姿に出会おう。

【ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク】

恐竜息づく「ジュラシック・ワールド」のジャングルを探検！あちこちに潜むミッションに挑め！

「ジュラシック・ワールド」の世界で、リアルな恐竜に遭遇！？ ジャングルに潜む数々のミッションをクリアし、家族みんなで大冒険できる究極のラリー「ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク」が登場！ ミッションを全てクリアした人全員にオリジナルステッカーをプレゼント！

アトラクション形式：謎解きラリー（無料）

専用冊子 配布場所：ジュラシック・アウトフィッターズ

※配布数に達し次第、配布終了/デザインは変更になる場合があります

【ジャイロスフィア・フォトスポット】

映画にも登場した球体型ビークル“ジャイロスフィア”のフォトスポット！

リアルな「ジュラシック・ワールド」の世界観に浸って、ジャイロスフィアを背景に記念撮影しよう！

※ジャイロスフィアへの乗車はできません

「【1日一組限定】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ～最上級ラグジュアリープラン～」

1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が登場。スペシャルなグリーティングや特別なフォト体験、VIPエクスペリエンス専用レストランでの上質なダイニング体験に加え、一般ゲストが帰りはじめるパーククローズ間近の時間帯での人気エリア案内など、まるでパークを貸し切っているかのような特別な時間が楽しめる。

さらに今期は、25周年を記念して、「No Limit! パレード ～Discover U!!! バージョン～」をVIP専用の特別鑑賞エリアから楽しめる新プランも用意される。周年ならではの華やかなパレードを、特別な場所でゆったりと楽しめる、まさにこの時期だけのプレミアムな体験が可能だ。

販売開始：1月20日（火）12時頃 ～

利用期間：3月20日（金）～ ※期間は変更になる場合があります

販売価格：899,800円（税込/4名まで）

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス（入場券）が必要です

※アトラクションの利用について身長制限や利用制限により、アトラクションを利用できない場合の振替えはありません。あらかじめ、アトラクション利用基準をご確認の上、ご購入ください

※特典内容は変更になる場合があります

※特典はツアー参加者のみの適用です。参加者以外の同行はご遠慮ください

※転売目的の購入は固くお断りします

※本ツアーは、専任のツアー・ガイドと楽しくコミュニケーションを取りながら、パークをご案内するものです。安全で快適なツアーをお届けするため、以下に該当される方のツアー参加はお断りする場合があります。あらかじめご了承ください

・感染症が疑われる方

・その他、体調不良の方

