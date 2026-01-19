Amazonで毎日開催されているタイムセール。日用品や食品、大型家電など、さまざまな商品がセール価格で販売されています。

‎もちろん、ガジェットも多数がセール対象に。デジタル周辺機器でおなじみのアンカーが販売する「Anker MagGo Power Bank (10000mAh)」は、25%オフの7,490円（税込）で販売中です。

10,000ｍAhのスタンド付きワイヤレスモバイルバッテリーがお得に

↑「Anker MagGo Power Bank (10000mAh)」

Anker MagGo Power Bank (10000mAh)は、Qi2規格に対応し、最大15W出力のワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。本体容量は10,000ｍAhです。アンカー独自の「Wireless PowerIQ」を搭載し、デバイスに合わせて出力を最適化することで充電時間を短縮するほか、内部に熱がこもりにくい素材によって高い放熱性を実現したといいます。

MagSafe対応のiPhoneケースにも対応しているため、iPhone 12以降のシリーズであれば、ケースをつけたまま充電が可能。また、ケーブルを使用しての充電もでき、有線なら最大27W出力します。

さらに、パススルー充電にも対応しているため、本体を充電しながら、接続したデバイスも充電できます。

加えて、1秒に35回本体温度を計測する温度管理システム「ActiveShield 2.0」や多重保護システムを搭載しているため、充電中も本体と端末を安全に守ってくれるとのことです。

アンカーのワイヤレスモバイルバッテリーをお得に買うならAmazonタイムセール！

