お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。世界的映画監督相手に対するまさかの発言で反響を集めている。

事の発端は元日。中谷が「ホグボトム警部と一緒にズートピア2を観させてもらった！」とつづり、イノシシの警部「ホグボトム」の日本語吹き替えを担当したお笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレスと映画「ズートピア2」を鑑賞したことを報告。「おもしろすぎるやろ…何回盛り上がったら気がすむねん……」と感想をつづった。

この投稿に対して翌2日に、「ズートピア2」のジャレド・ブッシュ監督が拍手と動物の絵文字を送った。

しかし中谷はブッシュ監督からのメッセージに気付かず。2週間近くが経過した15日にブッシュ監督のポストを引用し、「『ズートピア2』の監督さんや！！！すみません！！インプレゾンビやと思って気が付きませんでした…！！映画めちゃくちゃ面白かったです！！！」とつづった。

この投稿に「結婚できない理由が詰まってる」「バカ失礼でバカおもろいw」「そこは“気づくの遅くなりました！ごめんなさい！”だけでいいのに…残念」「正直すぎるだろ」「失礼すぎるwwwwwww」などの声が寄せられた。

熊元は「最悪や。。マユリカ中谷さんがズートピア2のジャレド監督にリプでコメントもらったやつをわざわざ引用してインプレゾンビやと思ってましたって言ってる。私も写真に写ってるから仲間やと思われるねんけど。。。ほんまトホホやで。。。。」と落胆。「監督へ 中谷さんは元旦にズートピア2観に行ったあと私に誕生日プレゼントとしてとんでもない肉とBIGBOYをくれる良い人間なんです。ズートピア2もプレミアムシートみたいなんで観させてくれました。この言い方やとお金いっぱい使う良い人みたいな感じに聴こえるかもしれませんが本当にエンタメが大好きでズートピア2もすごく楽しんでましたので許してあげてください」と必死に中谷をフォローした。