お笑いコンビ・マユリカの阪本（35）が7日配信のラジオ関西のPodcast番組「マユリカのうなげろりん！！」で第1子男児が誕生したことを報告。相方の中谷（35）も涙で祝福した。開始早々「あの、子供が生まれまして…」と“サラリ”と告白。相方の中谷も知っていたというが「お前早いって、初速エグいな」と、まさかの一言目での発表にツッコんだ。事前に自身が病院で赤ちゃんを抱いている写真を見せたところ、相方は感動で「