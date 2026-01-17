飼い主さんの手のひらに乗る子猫が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万6000回を超え「こんな子みたら今日の疲れ吹っ飛ぶ笑」「私の手にも乗せてください」「ちっこいアンモニャイト」といったコメントが集まっています。

TikTokアカウント「レオ」に投稿されたのは、愛らしい子猫の姿です。飼い主さんの手のひらに乗っているのは子猫のレオちゃん。手のひらに乗ったまま運ばれるレオちゃんは、丸くなって寝たままだったそうです。

そして、ソファーの上にそっと置かれると、目が覚めたレオちゃん。「あれ？」と少し寝ぼけたような表情が可愛い！立ち上がると、飼い主さんのところまで歩いてきて、ひざの上に乗り、再び丸くなって寝たのだそう。飼い主さんを信頼して離れない様子がとてもかわいいレオちゃんでした。

救われた命

動画に登場したレオちゃんは、このときは生後4週間頃だったそうです。実は、生後3週間頃、浄化槽のマンホールに落ちてしまったところを発見・保護されたのだそう。小さな体でよく頑張りました。

現在は肩の上がお気に入り

現在のレオちゃんは、生後4ヵ月。体が大きく成長しています。子猫のときはひざの上で丸くなっていましたが、現在は飼い主さんの肩に乗りたがるそうです。大切に育ててもらい、楽しい家猫生活を送っているレオちゃんでした。

投稿には「可愛すぎる！やっぱり人肌が恋しいのよ」「美味しそうなパンやと思ったらニャンコだった」「膝の上に戻ってくるなんてメチャクチャ可愛い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「レオ」では、レオちゃんの成長の様子が投稿されています。

