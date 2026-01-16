Äì·ø¤¤iPhoneÄë¹ñ¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ç¼ó°Ì¤Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»Ô¾ì¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2025Ç¯¤Î¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢20%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¡£½Ð²ÙÂæ¿ô¤âÁ°Ç¯Èæ10%Áý¤È¡¢¥È¥Ã¥×5¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥¢2°Ì¤ÏSamsung¤Ç19¡ó¡¢¥·¥§¥¢3°Ì¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¤Ç13%¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¶½»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÃæµ¬ÌÏ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹³ÈÂç¤È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÀ½ÉÊ¹½À®¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10·î¡Á12·î¡Ë¤ËÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿°ìÊý¡¢iPhone 16¤âÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ú¤Â³¤¶Ë¤á¤Æ¹¥Ä´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÅþÍè¤·¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ã¼Ëö¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÀ¤³¦½Ð²ÙÂæ¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤ò¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Àê¤á¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î¥·¥§¥¢¤òµÏ¿¤·¤¿¤½¤¦¡£
2026Ç¯¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Samsung¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄì·ø¤¤¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Counterpoint Research via MacRumors
