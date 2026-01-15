Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ø¡¡¡ÖÃæÆ»¤Î·ë½¸¡×ÂÇ¤Á½Ð¤¹¤â¡¢¼«Ì±¤Ï¡ÖÁªµó¸ß½õ²ñ¡×¤ÈÈéÆù¡¡Áá¤¯¤âÁªµóÀï¤ÎÍÍÁê
¡¡´Ö¶á¤ËÇ÷¤ë½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò½ä¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¶¨µÄ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¸øÌÀ¤ÈÍ¿ÅÞÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅ¨ÂÐ¥à¡¼¥É°ì¿§¡£¸øÌÀ¤Î¡ÖÃæÆ»¤Î·ë½¸¡×¤È¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤ò¼«Ì±¤¬¡ÖÁªµó¸ß½õ²ñ¡×¤ÈÈéÆù¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÁªµóÀï¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÎ©Ì±¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¡Ø¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤ÈÇØÃæ¤«¤é¸ª¤ò¤â¤Þ¤ì¤¿¡×¡£²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç£±£³Æü³«¤«¤ì¤¿¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Î¡Ö¿·½Õ¤Î½¸¤¤¡×¡£»²²Ã¤·¤¿Æ±ÅÞÃÏÊýµÄ°÷¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿·½Õ²ñ¹ç¤Ê¤É¤Ç¤ÎÎ©Ì±¤ÎÀÜ¶á¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°À¯¸¢¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¤À¤Ã¤¿¸øÌÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½¸¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÏÎ©Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÎÀâÌÀ¤ÏÈò¤±¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸øÌÀ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅý°ìÌ¾Êí¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÅÞ¼Â¸½¤Ç½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£½°±¡µÄ°÷¤¬Àè¹Ô¤·¡¢»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÊý¼°¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸øÌÀ¤Ï½°±¡Àè¹Ô¹çÎ®Êý¼°¤ò£±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë½é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µì¿·¿ÊÅÞ¤ò²ð¤·¤¿Æ°¤¤ÇÅö»þ¤Ï¡ÖÆóÃÊ¥í¥±¥Ã¥ÈÊý¼°¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¹ç°ÕÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤¿£±£µÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÎ©Ì±¤âÆ±Êý¼°¤Ç¤Î¹çÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£