¡Ò¿ùÊÂ¥¢¥Ñー¥È¡¦Î©¤ÁÂà¤¶¯À©¼¹¹Ô¤Ç»¦½ý¡Ó¡ÖÉô²°¤ÎÁë¤â¤Õ¤Ã¤È¤ó¤À¡×¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¼¹¹Ô´±¤é¤ò»É¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¢²ÈÄÂ¤Ï65000±ß¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
1·î15Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñー¥ÈÁ°¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¹â°æ¸Í½ð°÷¤¬¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿¡£ÃËÀ2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë60Âå¤Ç¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÇÂàµîÌ¿Îá¤Î½Ð¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤ËÎ©¤ÁÂà¤¤òµá¤á¤ËÍè¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤È²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤À¡£»É¤·¤¿½»¿Í¤ÎÃË¡¢¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ÏÆ¨Áö¤·¤¿¤¬¸½¾ì¤«¤éÌó600¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç½ð°÷¤¬³ÎÊÝ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñー¥È¤È¡¢Ã´²Í¤ò¤â¤Ã¤¿µßµÞÂâ°÷¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿·ìº¯¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¶ÛÇ÷¤Î»ö·ïÄ¾¸å¤Î¸½¾ì
½÷À¤¬AED¤òÃµ¤·¤ËÁö¤ê¡Ä
»É¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò°÷¤Ï»àË´¡¢¼¹¹Ô´±¤â¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö»É¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡£
ÃË¤ÏÆ¨Áö¤¹¤ëºÝ¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±Éô²°¤ËÊü¤Ã¤Æ²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¡£¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤¬Â¿¿ô½ÐÆ°¤·¡¢ÉÕ¶á°ìÂÓ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ïµþ²¦ÀþÌÀÂçÁ°±Ø¤ÎËÌÌó800¥áー¥È¥ë¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ñー¥È¤Î1³¬¤Ë¥¬¥é¥¹²°¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬±Ä¶È¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤Î²È¼ç¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â2³¬¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼¹¹Ô´±¤é¤¬»É¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿ÇÛÃ£¶È¤Î60Âå½÷À¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤ÎÇÛÃ£Ãæ¤Ë¸½¾ì¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃ¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡Ø½õ¤±¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¶á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¿®Ãì¤Î¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤¤·ì¤À¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Ë¤â·ì¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃå¤¿ÃËÀ¤¬º¸¼ê¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í»Ñ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿¤Ð¤ì¤ë»þ¤Ë¤Á¤é¤Ã¤ÈÇòÈ±¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤ÏÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þÅú¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Þ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éþ¤¬¹õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë²Ð½ý¤ä¾Ç¤²¤¿À×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢É¬»à¤ËµßÌ¿¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤â¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬2¿Í¤¤¤Æ²ðÊú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬ÃËÀ¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¡¢°Õ¼±¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î½÷À¤¬¡¢AED¤òÃµ¤·¤ËÁö¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¡¢Áö¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦·Ù»¡´±¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎAED¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï·ÚÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ»Ï©¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÌî¼¡ÇÏ¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æµß½õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó2¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ÇúÈ¯²»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï¾¯¤·¾Ç¤²¤¯¤µ¤¤½¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¦1¿ÍÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Á¤é¤âÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÊý¤Ç¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ï»ö·ï¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÎÁë¤â¤Õ¤Ã¤È¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×
¼«¾Î¡¦»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ù»¡´±¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö10»þÈ¾²á¤®¤Ë¥Ñ¥È¥«ー¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê²»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²È¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÃå¤¿ÃË¤¬¿ô¿Í¤ÎÀ©Éþ·Ù´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃË¤ÏË½¤ì¤¿¤êÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ç¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ë·Ù»¡´±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç»ö·ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃË¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥È¥«ー¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ë¥åー¥¹¤Ç»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢¥Ü¥ó¥Ù¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡Ê¼«¾Î¡Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢¡Ö¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¶â¤â¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ2¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤à½»¿Í¤Ï¡¢»ö·ï¤Î»´¾õ¤Ë¶Ã¤¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ñー¥È¤Î²ÈÄÂ¤Ï6Ëü5000±ß¤Ç¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î6¾ö¤Î¥ï¥ó¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÄÂ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤«¹¹¿·ÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÃËÀ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ôÇ¯Á°¤«¤éÃËÀ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀ¸³è²»¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¾¤ÎÊª²»¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤Ã¤¤ê²¿Ç¯¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ï½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«¤ë´¶¤¸¤ÏÉáÄÌ¤ÎÊý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¿¤Þ¤ËÃËÀ¤ÈÆ±Ç¯Âå¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤È¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Éô²°¤Ë²ÈÄÂ¤Î¤³¤È¤ÇÃ¯¤«Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«Ä¥¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ö·ï¤Î»þ¤Ï²È¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÎÁë¤â¤Õ¤Ã¤È¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ