×¢»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·ÑÂ³¤Ø!! Á°²óU-17WÇÕ¤Ç14Ç¯¤Ö¤ê8¶¯¡¢¼¡¡¹²ó¤Ø¤Î¡ÈÂ³Åê¡É·èÄê
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï15Æü¡¢Íý»ö²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹U-16ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤ò×¢»³Ë¾»á¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤¿¡£×¢»³»á¤ÏºòÇ¯¤ÎU-17WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿U-17ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È8¤ËÆ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¡¹²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈÂ³Åê¡É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡×¢»³»á¤Ï½¬»ÖÌî¹â¤òÂ´¶È¸å¡¢1996Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¡£2001Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥»¥í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Á¡¦¥ì¥·¥Õ¥§¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ö¥é¥¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÀè¶î¤±¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¸å¡¢21Ç¯¤«¤é³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÇòÀÐÄÌ»Ë»á¡¢¸µ²ÆìSV´ÆÆÄ¤Î¾®ÌîÌÚÎè»á¤¬¿·Ç¤¡£ÇòÀÐ»á¤ÏÍèÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹U-19ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤â·óÇ¤¤¹¤ë¡£GK¥³¡¼¥Á¤Î»³´ßÈÏ¹¨»á¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Îº´Æ£Å¯ºÈ»á¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡U-17WÇÕ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤«¤é1Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¡£º£Ç¯¤ÎU-17WÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È2Ç¯°ì´Ó¡É¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£×¢»³´ÆÆÄ¤âÍèÇ¯¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢U17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤äU-17WÇÕ¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤ÏU-15ÆüËÜÂåÉ½¤ò¥æ¡¼¥¹°éÀ®¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾ëÏÂ·û»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â·èµÄ¡£ºòÇ¯¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÈª³«»á¤¬U-15¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë°Ü¤ë¡£¤Þ¤¿GK¥³¡¼¥Á¤Ï»³´ß»á¤¬·óÇ¤¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
