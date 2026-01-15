¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¡¢¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤È³°²ßÍÂ¶â¤ÇANA¥Þ¥¤¥ëºÇÂç4Ëü¥Þ¥¤¥ë¡¡Á°ÅÝ¤·½ªÎ»¤Ø
¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡ÖANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö / Sony Bank WALLET¡×¤ÇANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥¤¥ë¤òºÇÂç4Ëü¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢1·î30Æü¸áÁ°9»þ59Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£
Åö½é¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Á°ÅÝ¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ò·ï¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ê¤¤¡£
¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö / Sony Bank WALLET¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¹ñÆâ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç2Ëü¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢1Ëü±ß°Ê¾å5Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç1,000¥Þ¥¤¥ë¡¢5Ëü±ß°Ê¾å10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç5,000¥Þ¥¤¥ë¡¢10Ëü±ß°Ê¾å15Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç1Ëü¥Þ¥¤¥ë¡¢15Ëü±ß°Ê¾å20Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç15,000¥Þ¥¤¥ë¡¢20Ëü±ß°Ê¾å¤Ç2Ëü¥Þ¥¤¥ë¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄ¾ÀÜ100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎANA¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤³°²ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê1¤«·î¡Ë¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢Ëþ´ü¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇÂç2Ëü¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢100Ëü±ß°Ê¾å200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç5,000¥Þ¥¤¥ë¡¢200Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç1Ëü¥Þ¥¤¥ë¡¢300Ëü±ß°Ê¾å¤Ç2Ëü¥Þ¥¤¥ë¡£ÍÂ¤±Æþ¤ì´ü´Ö¤Ï1·î30Æü¸áÁ°9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¾ï¤ÎÆþ²ñ¥Þ¥¤¥ë¡¢ÆÃÅµ¥Þ¥¤¥ë¤â´Þ¤ó¤À¥Þ¥¤¥ë¿ô¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥ë¤ÎÉÕÍ¿¤Ï6·îËö¤´¤í¡£