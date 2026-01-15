·è»»»ñÎÁ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Âç¼ê¾Ú·ô3¼Ò¤Î¼ÂÎÏ ÌîÂ¼¡¦ÂçÏÂ¡¦SMBCÆü¶½¤Î¼ý±×¹½Â¤¤ÈÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ô»ú¤Ç¸ì¤ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¤¬¡Ö¡Ú·è»»Èæ³Ó¡ÛÂç¼ê¾Ú·ô3¼Ò¤Ï¤É¤³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¡ÌîÂ¼¡¦ÂçÏÂ¡¦SMBCÆü¶½¡¢Æ±¤¸ÄãÌÂ¤«¤é¤ÎÊ¬´ô¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î¾Ú·ô¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌîÂ¼ëú·ô¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¤Î3¼Ò¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯Á°¤ÎÆ±»þÄãÌÂ¤«¤é¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆV»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯3·î´ü¤Ë¤ª¤±¤ë3¼Ò¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£ÌîÂ¼¤¬3.06%¡¢ÂçÏÂ¤¬4.6%¤È¤¤¤¦Äã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÃæ¡¢SMBCÆü¶½¤Ï-4.3%¤ÈÀÖ»ú¤òµÏ¿¤·¡¢3¼Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¡ÖÅß¤Î»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶¦ÄÌ¤Î´íµ¡¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤Ï°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤ÇÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²óÉü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢3¼Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¡¼·¿¡×¤«¤é¡¢»ñ»º¤òÍÂ¤«¤ê´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤òÆÀ¤ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤Î²þ³×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£ÂçÏÂ¤Ï¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤ä¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÄê¼ý±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£SMBCÆü¶½¤â¡¢²áµî¤ÎÉÔ¾Í»ö¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äIPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë¤Î¼ç´´»ö¶È¤Ç¶È³¦1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
³Æ¼Ò¤Î»ö¶È¹½Â¤¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÂ¼¤ÈSMBCÆü¶½¤¬Ë¡¿Í¡¦µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¡Ö¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ëÉôÌç¡×¤ò¼ý±×¤ÎÃì¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂçÏÂ¤Ï¸Ä¿Í¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¤òÍÂ¤«¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤È¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤Î¹ç·×¤¬¼ý±×¤Î55%°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£Æ±¤¸¾Ú·ôÂç¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÂ¼¤Ï³¤³°¡¢ÂçÏÂ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÄó·È¡¢SMBCÆü¶½¤ÏË¡¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÅÚÉ¶¤Ç¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤¬º£¸å¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯3·î´ü¤Ë¤ª¤±¤ë3¼Ò¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£ÌîÂ¼¤¬3.06%¡¢ÂçÏÂ¤¬4.6%¤È¤¤¤¦Äã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÃæ¡¢SMBCÆü¶½¤Ï-4.3%¤ÈÀÖ»ú¤òµÏ¿¤·¡¢3¼Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¡ÖÅß¤Î»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶¦ÄÌ¤Î´íµ¡¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤Ï°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤ÇÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²óÉü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢3¼Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¡¼·¿¡×¤«¤é¡¢»ñ»º¤òÍÂ¤«¤ê´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤òÆÀ¤ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤Î²þ³×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£ÂçÏÂ¤Ï¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤ä¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÄê¼ý±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£SMBCÆü¶½¤â¡¢²áµî¤ÎÉÔ¾Í»ö¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äIPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë¤Î¼ç´´»ö¶È¤Ç¶È³¦1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
³Æ¼Ò¤Î»ö¶È¹½Â¤¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÂ¼¤ÈSMBCÆü¶½¤¬Ë¡¿Í¡¦µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¡Ö¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ëÉôÌç¡×¤ò¼ý±×¤ÎÃì¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂçÏÂ¤Ï¸Ä¿Í¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¤òÍÂ¤«¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤È¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤Î¹ç·×¤¬¼ý±×¤Î55%°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£Æ±¤¸¾Ú·ôÂç¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÂ¼¤Ï³¤³°¡¢ÂçÏÂ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÄó·È¡¢SMBCÆü¶½¤ÏË¡¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÅÚÉ¶¤Ç¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤¬º£¸å¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
·è»»½ñ¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡¢²¦¼Ô¥ë¥ó¥Ð¤Ï¤Ê¤¼ÇË»º¤·¤¿¤Î¤«¡©iRobot¤ò¿ª¤ó¤À¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤Îæ«
¡Öº¹¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï²óÉü¸å¤Î°ìÊâ¡×Åìµþ³¤¾å¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤Êü¤·Íø±×1Ãû±ß¤ËÃ£¤·¤¿ÍýÍ³
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó5¼Ò¤Î°ã¤¤¡£¤Ê¤¼À¶¿å·úÀß¤ÈÂçÀ®·úÀß¤Ïµð³ÛÂ»¼º¤«¤éV»ú²óÉü¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
·Ð±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£ Ê´¾þ·è»»¤äÅÝ»º·à¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤ÎÎò»Ë¤òÂêºà¤Ë¡¢¡È·Ð±Ä¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶µÍÜ¤ò¡¢ÌÌÇò¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£