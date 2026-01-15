SixTONES¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«¥éー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë6¿Í¤¬¿È¤òÊñ¤ßÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾®Þ¯Íî¤¿¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤âÂÀ¸ÝÈ½
²»³Ú»¨»ï¡ØTalking Rock¡ª¡Ù26Ç¯2·î¹æÁý´©¡Ê1·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬¡¢»¨»ï¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤Ë¤ÏSixTONES¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«¥éー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾®Þ¯Íî¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④
¢£¹ø¤«¤±¤¿3¿Í¤òÎ©¤Á»Ñ¤Î3¿Í¤¬°Ï¤à¡¢Çò¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È
É½»æ¤Ç¤Ï6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢°ã¤¦¿§Ì£¤«¤ÄÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«¥éー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£Çò¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ß¸µ¤ò³«¤¤¤¿Çò¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¾¾Â¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÎ©¤Á»Ñ¤Ç¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÌÜÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ëÀþ¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¹â¤á¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡¢¥Ùー¥¸¥å¤ÎÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¿¹ËÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿§Ì£¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥·ー¤â¹â¤á¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤òÁÈ¤ß¡¢´é¤ò·¹¤±¤ÆÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£º°¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¤¬¥¥é¥ê¡£¥¸¥§¥·ー¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥á¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÑÛ¤È¤·¤¿´ãº¹¤·¡£
¾¯¤·Äã¤¤°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿µþËÜÂç²æ¤ÏÄ¹¤¤¥Ü¥¦¥¿¥¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢À¡¤ó¤ÀÆ·¤¬¥¥é¥ê¡£¤½¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÄÃæ¼ù¤Ï¶»¸µ¤Î¥Á¥§ー¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯Çä¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÅþÃå¡£ÊÔ½¸Ä¹¤ÎµÈÀî¾°¹¨¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTalking Rock¡ª¡Ù¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤âSixTONES¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£