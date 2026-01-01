ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤È¡¢Áá´ü²½¡¦Ä¹´ü²½¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
Ç¯´Ö100Ëü¿ÍÃ±°Ì¤Ç¤Î¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤¬Ç÷¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇä¤ê¼ê¡Ê³ØÀ¸¡ËÍ¥°Ì¡×¤¬ÄêÃå¤·¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´ë¶ÈÂ¦¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÁá´ü²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢³ØÀ¸Â¦¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢1¼Ò¤Ë·è¤á¤¤ì¤º¡¢½¢¿¦³èÆ°¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¡¢³ØÀ¸Â¦¤È¤âÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ø³ØÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°Áí³ç¡Ù¡Ø´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°Áí³ç¡Ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¹âÂ¼ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡ÊÆ±¼Ò¡¦·Ð±Ä´ë²è¼¼Ä¹¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¿·Â´ºÎÍÑ»Ô¾ì¤Î·¹¸þ¤È²ÝÂê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò ¿Íºà³«È¯ÊÔ½¸Éô¡¢»£±Æ¡¿¿ûÂô·ò¼£¡Ë
³ØÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¡Ê´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¡Ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁá´ü²½
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¡Ê³ØÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¡Ë¤ÎÁá´ü²½¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡Ê25Â´¡Ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥½¡¼¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ø2026Â´ ºÎÍÑ¡¦½¢¿¦³èÆ°¤ÎÁí³ç¡Ù(¡ö1)¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤¬3Ç¯À¸¡Ê¡á³ØÉô3Ç¯À¸¡¢°Ê¹ßÆ±¤¸¡Ë¤Î¡Ö2·î°ÊÁ°¡×¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤¬¡¢Ê¸·Ï¤ÇºòÇ¯¤è¤ê1.5ÇÜ¤Û¤É¤Î36.1¡ó¡¢Íý·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ41.2¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤ÊÁá´ü²½¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡ö1¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥½¡¼¥¹¡Ö2026Â´ ºÎÍÑ¡¦½¢¿¦³èÆ°¤ÎÁí³ç¡×
¹âÂ¼¡¡³Î¤«¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë³ØÀ¸¤Ø¤ÎÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë½Ð¤·¤ÏÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë»þ´ü¤ä´ë¶È¤¬ÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤¦»þ´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×Îà¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶øºö¤È¤·¤ÆÁá´üÁª¹Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë¤¬Áá¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»º³Ø¶¨µÄ²ñ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×Îà¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×3¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ê³«ºÅ¤¬¡Ë5Æü´Ö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä½ªÎ»¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬Æ°¤¯·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ä¡¢¹ñÆâ·Ï¤Î´ë¶È¤Ç¤â¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁá¤á¤ÎÆâÄê¡ÊÆâ¡¹Äê¡Ë½Ð¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¡ÈÍ½Äê¤·¤¿¿·Â´³ØÀ¸¤ÎºÎÍÑ¡É¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ë¡ÖºÎÍÑÉé¤±¡×¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×Îà¤Ë±þÊç¤¹¤ëºÝ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ËÎà»÷¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³ØÀ¸¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Áª¹Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ¼ÂÀÏ¯ Taro TAKAMURA
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥½¡¼¥¹
·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¼¼Ä¹
1998Ç¯¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¸å¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤ÈÂçºå¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¤ä¿Íºà³«È¯»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É½¢³è¥Ê¥Ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¢±Ä¶È´ë²è¼¼Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÖºÎÍÑ¡¦½¢¿¦³èÆ°¤ÎÁí³ç¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë