4人家族ですが冬も「シャワーのみ」です。帰省の際に母から「シャワーで温まるより湯船の方が安いでしょう？」と言われたのですが、実際いくらくらい違うのでしょうか？

シャワーや湯船にかかる費用の求め方

シャワーのみと湯船に入ったときを比較するにあたって、まずは必要な費用の求め方を解説します。なお、記載の方法で算出される数値は目安の金額です。より正確な金額を知りたい場合は、ご自身の水道代やガス代を直接比較してください。



水道代の計算方法

水道代を比較したい場合は、自治体や政府が公表している例を基にします。例えば、東京都水道局では、立方メートルではなく1リットルあたりの単価を0.24円と仮定したうえで、おおよその水道代を算出して公開しています。

シャワーの場合、3分間で36リットル使用したと仮定した際の水道代は8.64円です。

なお、水道代の詳細な計算式は「（基本料金＋従量料金）×1.10（1円未満切り捨て）」で、基本料金はメーター口径によって異なります。従量料金とは、水道の使用量に応じて変動する料金です。

ただし、基本料金はその月の水道使用全体に対してかかるため、シャワーと湯船による違いを比較する場合、基本料金は考慮しなくてもよいでしょう。また、従量料金も一定数以上でなければかかりません。シャワーや湯船での水道使用量を比較する場合は、例を基にしたほうが差は分かりやすいです。



ガス代の計算方法

ガス代は、利用しているガス会社によって異なるため、契約しているガス会社を調べましょう。

例えば、東京ガス株式会社の場合は、1ヶ月の使用量に応じて基本料金と従量料金の計算に使われる金額が変わり、基本的には、基本料金と従量料金を加算して計算します。ただし、ガス代も水道代と同様に、基本料金は全体にかかるため、シャワーと湯船の比較をする際には加算しません。

また、シャワーや湯船に使われるガス代を調べる場合は、使用している機械の熱効率や発熱量も調べる必要があります。

東京ガス株式会社によると、お風呂で使われるガス代の計算式は「水温を上げる温度×水量÷熱効率÷発熱量×従量単価」で求められます。調べても分からない場合は、例示されている数値を基にするとよいでしょう。東京ガス株式会社では、熱効率は0.9、発熱量を1万750キロカロリーとして計算しています。



シャワー代と湯船代の差はどれくらいある？

シャワーと湯船を比較する場合、シャワーの使用水量が湯船の量を超えると、シャワーの水道代やガス代のほうが高くなります。今回は、以下の条件でシャワーを10分使用した場合と、250リットルの湯船を使用した場合の費用を比較しましょう。



・シャワーを4人全員が10分流しっぱなしで使用

・1分間のシャワー流しっぱなしで12リットル使用

・浴槽は250リットルまで毎日ためる

・追い焚きはしない

・水道代は東京都水道局の目安の1リットル当たり0.24円

・お湯は17度から40度まで水温を上昇させる

・ガス代の基準単価は東京ガス株式会社の「一般契約料金B表」130.46円／立方メートルとする

・熱効率は0.9

・発熱量は1万750キロカロリー

まず、シャワーの水道使用量は「4人×10分×12リットル」＝1日当たり480リットルで、水道代は約115円になります。一方、ガス代は約149円です。合計すると、シャワーを4人で毎日使用したときの費用は1日につき約264円になります。

一方、湯船を毎日使った場合、水道の使用量は250リットルのため、水道代は約60円です。また、ガス代は約78円になります。合計すると、1日約138円が目安です。

シャワーと湯船を比較すると、シャワーのほうが1日当たり約126円高くなり、年間で4万5990円の差となります。少しでも節水したいのであれば、シャワーの利用時間を短くしたほうがよいでしょう。

なお、実際には湯船を張っても洗髪や洗体でシャワーを併用する家庭が多く、その場合は「湯船のみ」より費用が高くなる可能性があります。



シャワーの利用時間によっては年間4万5000円以上差が出る可能性がある

シャワーを家族4人で10分ずつ使用した際の試算は、湯船のみと比較して年間4万5990円ほど高くなりました。自身の住んでいる場所や利用しているガス会社によって金額が変動する可能性はありますが、4人家族の場合、シャワーのほうが金額は高くなる可能性があるでしょう。

なお、実際には自治体や利用しているガス会社の違いなどにより、金額の差は変動することがあります。



