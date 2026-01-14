¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡Ä¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¤ÎÄ¶¿Í¡É¡¡¿Ê²½¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¶ì¾Ð¤¤
¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈºÆ²ñ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê²¿¸Î¤«¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢°úÂà¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤À¤Ã¤¿¡£»å°æ»á¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÎÆ±µå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ë¤Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¡ÈÄ¶¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»å°æ»á¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËÅê¼ê¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢28ºÐ¤Ç½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£35ºÐ¤Ç½é¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¡¢41ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏNetflix¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ËÊÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¤Ò¤¸¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤ÏÁ´µÙÍ½Äê¡£13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¸åÇÚ¤é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë