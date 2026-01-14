ÅÏÊÆ9¤«·î¤Ç151¥¥í¤ËµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡¡¸ª¤À¤±¤Ç30Ê¬¤â¡ÄÊ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö»î¹çÁ°¤Î¾ï¼±¡×
ÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¡Ä¸½Ìò»þÂå¤ËÅÏÊÆ¤·¤Æ¡È³ÐÀÃ¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤éÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î³èÌö¤â¤¢¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÆµå³¦¤À¤¬¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î²á¤´¤·Êý¤â¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¤¿¸½Ìò¤Îº¢¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ç¤âÆüËÜ»þÂå¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤µ¤ì¤¿¡£Åê¼ê¤¬»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ëµå¿ô¤òÈñ¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¶Ã¤¤ä³Ø¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢ºÇÂ®143¥¥í¤À¤Ã¤¿Â®µå¤Ï9¤«·î´Ö¤Ç151¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£ÅÏÊÆ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë»î¹ç¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç»î¹çÁ°¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤·¤«ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡¡¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¿ô¤¬»ä¤è¤ê¤â¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¶»³Ô¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¸ª²ó¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤äÅöÆü¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¹Å¼°µå¤òÅê¤²¤ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¤ä¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Îµå¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅê¤²²á¤®¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç½Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¿ô¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²ø²æ¤òÍ½ËÉ¤·¤ÆµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡ÄÊÆ¹ñ¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¸ª²ó¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¡¡¼þ°Ï¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸ª²ó¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£30Ê¬¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¤Áª¼ê¤â¸ª²ó¤ê¤À¤±¤ÏÆþÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²ø²æÍ½ËÉ¤äµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¸ª²ó¤ê¤À¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¸ª²ó¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÏÓ¤Î¿¶¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢»î¹çÁ°¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëº¢¤ÏÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ª²ó¤ê¤Î¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤¬¤É¤ì¤À¤±Åêµå¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»ØÆ³¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£²ø²æ¤òËÉ¤®¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Î¶¯¤µ¤äÂ®¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª²ó¤ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤âÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤äµåÂ®¤Ï¡¢¸ª²ó¤ê¤ÈÁê´Ø¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢²ø²æ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤Áª¼ê¤äµåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢Â¬Äê¤·¤¿¿ô»ú¤¬ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬»ØÆ³¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¾åÃ£¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê´Ö½ß / Jun Aida¡Ë