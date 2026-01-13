この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【無料でアプリを量産】GoogleのAIコーディングアプリ「Antigravity」の概要・使い方・活用事例！ ～Webサイト・アプリ・ゲームを日本語でカンタン生成～」と題した動画を公開。プログラミングの知識がなくても、日本語の指示だけでWebサイトやアプリ、ゲームまで自動で生成できるGoogleの革新的なAIコーディングアプリ「Google Antigravity」について解説した。



Antigravityは、Googleが2025年11月にリリースしたAIコーディングアプリである。このアプリの最大の特徴は、Googleの「Gemini 3 Pro」やAnthropic社の「Claude Opus 4.5」など、複数の最先端AIモデルを横断的に活用できる点にあると、出演者のミライ氏は説明する。ユーザーが日本語のテキストで「コーヒー豆を販売するwebサイトを作って下さい」といった指示を出すだけで、AIエージェントが自動で開発計画を立案。HTMLやCSSのコーディング、さらには画像生成AI「Nano Banana Pro」を用いて画像を作成し、Webサイトを一から構築してくれるという。



動画では、非エンジニアでも手軽に利用できる点も強調された。従来、Webサイトやアプリ開発には専門的なコーディングスキルが必須だったが、Antigravityを使えば、アイデアを日本語で伝えるだけで形にできる。コードを書けないユーザーでも無料で利用でき、開発のハードルを劇的に下げることが期待されると氏は語る。



さらに、AntigravityはWindows、macOS、Linuxといった主要なOSに対応。インストールも公式サイトから簡単に行える。動画では、具体的なインストール手順から、初期設定、基本的な使い方、さらには拡張機能を用いて日本語化する方法まで、初心者にも分かりやすく解説されている。AIエージェントが自律的に作業を進める様子は、まさに未来の開発スタイルを予感させるものだ。



Webサイト制作やアプリ開発に興味はあるものの、プログラミングの壁に悩んでいた人にとって、Antigravityは強力な味方となるだろう。複雑なコードを学ぶことなく、自らのアイデアをスピーディーに具現化できるこのツールを試してみてはいかがだろうか。