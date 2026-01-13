画面表示や文言を改善！ニッポンダイナミックシステムズ「e-就業OasiS」

株式会社ニッポンダイナミックシステムズが提供する就業管理システム「e-就業OasiS」において、英語表示機能が強化されました。

画面表示や文言の改善が行われ、多様化する職場環境における勤怠管理をよりスムーズにサポートします。

サービス名：就業管理システム「e-就業OasiS」

提供元：株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

近年、企業内で働く人材のバックグラウンドは多様化しており、外国人スタッフや海外拠点と連携して業務を進めるケースが増加しています。

こうした環境下において、勤怠管理システムにも多言語対応が求められています。

「e-就業OasiS」は以前より英語表示機能を提供し、外資系企業や外国人スタッフを多く抱える企業で利用されてきました。

今回の強化は、利用者のグローバル化が加速している背景を受けたもの。

英語表示機能を活用することで、従業員一人ひとりの働く環境や利用シーンに合わせた柔軟な勤怠管理が可能となります。

英語表示機能のポイント

従業員画面および管理者画面が英語表示に対応。

日報の入力、打刻、届出申請といった主要な操作を直感的に行うことが可能です。

また、各操作項目には英語表示のツールチップを配置。

従業員が操作に迷うことのないよう、細やかな補足説明が表示されます。

コミュニケーション面では、従業員や管理者に通知されるメールの件名や本文を、管理者側で自由にカスタマイズ可能。

36協定違反や残業超過時に発せられるアラートメッセージについても、日本語用と英語用でそれぞれ自由に設定ができます。

さらに、各種レポートの項目やレイアウトも英語表示での作成に対応。

海外拠点やグローバル本社への報告業務も円滑に行えます。

管理者と従業員の双方が直観的に操作できるUIにより、外国人スタッフへの教育コストやサポート工数の削減にも貢献します。

「e-就業OasiS」について

勤怠業務を支え続けて20年の実績を持つクラウド型の勤怠管理システム。

残業超過、36協定、休暇、督促など、多彩なアラート機能を搭載し、健やかな職場づくりとスムーズな運用を支援します。

各企業の就業規則に合わせた柔軟な設定が可能。

導入時にはニッポンダイナミックシステムズが初期設定を行うため、ユーザー側での複雑な設定作業は不要です。

法改正にも迅速かつ無償で対応。

市場ニーズを取り入れたバージョンアップや、働き方の変化に合わせた様々な打刻機器、給与システムとの連携など、さらなる進化が予定されています。

ストレスの少ない運用を実現し、グローバルな組織運営を強力にバックアップ。

ニッポンダイナミックシステムズ「e-就業OasiS」の紹介でした。

