【バーチャファイター コントローラー収納ケース】 2月下旬 発売予定 価格：1,870円

タイプツーは、「バーチャファイター コントローラー収納ケース」を2月下旬に発売する。価格は1,870円。

本製品は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」デザインのコントローラー収納ケース。黒を基調とした背景に「VF」ロゴが映える、スタイリッシュなデザインに仕上げられている。

別売の「バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-4（PC用）」（発売中）、「バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-6（PC用）」（1月下旬発売予定）のほか、Nintendo Switch 2用Proコントローラーやプレイステーション 5用コントローラーなど、各種ゲーム機の純正コントローラーを収納できる。ケース内部には、イヤホンやケーブル、クリーニングクロスなどの周辺機器を収納できるメッシュポケットを搭載し、コントローラーとあわせて関連アイテムをすっきりまとめて収納し、持ち運ぶことができる。

また、ケース内部に軽くて丈夫なEVA素材を採用しているため、コントローラーをキズや汚れ、衝撃からしっかり保護する。

「バーチャファイター コントローラー収納ケース」概要

対応機種：バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-4（PC用）／PRO-6（PC用）、Switch2用Proコントローラー、PS5用コントローラーなど

セット内容：コントローラー収納ケース×1

素材：PU（外部）、EVA／ポリエステル（内部）

サイズ：約180×140×65mm

重量：130g

希望小売価格：1,870円

発売日：2月下旬

