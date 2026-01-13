この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「酷い偏食のママ 私は母乳育児をする資格あるのかな？」と題した動画を公開。助産師のHISAKOさんが、授乳中の母親が抱える偏食の悩みについて解説した。



動画では、野菜や魚が全く食べられず、米・肉・納豆・麺類中心の食生活を送る母親からの「このまま母乳育児を続けて子どもに悪影響はないか」という相談を紹介。この深刻な悩みに対し、HISAKOさんはまず栄養面から分析する。



同氏は、相談者の食生活でも炭水化物や良質なタンパク質は摂取できていると指摘。その上で、「ほんまに足りてへんかったら、そもそも妊娠できひん」と断言した。人間の体は生命維持を優先するため、栄養が極端に不足すると排卵などの生殖機能は後回しにされる。つまり、妊娠・出産できたこと自体が、生命を育む上で最低限の栄養は足りている証拠だというのがHISAKOさんの見解である。



さらに、相談者が「2歳頃から好き嫌いが始まった」という点に着目し、その原因は単なるわがままではなく「感覚過敏」にある可能性を提示した。感覚過敏とは、特定の刺激を過剰に感じ取ってしまう特性のこと。HISAKOさんは、味覚や嗅覚が過敏な子どもの場合、特定の食感が「砂を食べてるみたいに感じたり」、特定の匂いが原因で「お惣菜売り場を素通りするだけで嘔吐する」こともあると解説。これは本人のせいでも、親の育て方が悪かったわけでもないと強調した。



結論として、HISAKOさんは「母乳育児をしたいっていう気持ちがあるんだったら、やったらいいんです」と力強く語る。「母乳育児をする資格がない人なんかいない」とし、完璧な母親を目指して自分を追い込むのではなく、サプリメントを活用したり、調理法を工夫したりしながら、できる範囲で対応すれば良いとアドバイス。母親が自分自身を責めずに、前向きな気持ちで育児に取り組むことの重要性を訴えかけた。