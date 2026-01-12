『炎のチャレンジャー』意外な1000万獲得者にネット沸く「すっっご!!!!」「マジか!?」「かっこよすぎる!!」【ネタバレあり】
ウッチャンナンチャンの南原清隆とtimeleszの菊池風磨が初タッグMCを組み、25年ぶりにスケールアップして復活するテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』が、きょう12日午後6時30分より放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】8時間耐久！ガチンコかくれんぼに挑んだ芸能人たち
1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）した人気番組が復活。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦する。
チャレンジャーたちは、平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画『電流イライラ棒』をはじめ、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』、『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の4大企画に挑む。
『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』では、群馬の猿ヶ京温泉の町全体にまたがる広大なエリアから絶好の隠れ場所を見つけ、8時間にわたって鬼から逃げ切れたら賞金1000万円がもらえる。
参加したのは、アスリート・アイドル・芸人・レスラーなど、総勢31人の勇者たち。槙野智章、糸井嘉男、豊ノ島、河合郁人、ACEesの浮所＆作間＆深田、中務裕太（GENERATIONS）、櫻坂46の大園玲＆向井純葉＆守屋麗奈、鬼越トマホーク、エル・デスペラード（新日本プロレス）、スターライト・キッド（スターダム）、宮下草薙、おばたのお兄さんら、多彩なメンバー。
チャレンジャーたちを徹底的に追う鬼は…隊長・出川哲朗＆副隊長・劇団ひとりが率いる最強捜索隊。飯尾和樹（ずん）、土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、藤本敏史（FUJIWARA）、春日俊彰（オードリー）が全力サポート。伝説の刑事たちやペット探偵、自衛官、日本かくれんぼ協会の会員など、各界の精鋭たちとガッチリ手を組み、チャレンジャーを次々と追い込んでいく。
序盤からかなりの人数が見つかり、時間が経つにつれて捜索人数や捜索方法も多岐にわたり、逃げ切るのが難しいかと思われたが、最後にただ一人残ったのは三四郎・小宮浩信。見事8時間隠れきり、1000万円を一人獲得した。同じ事務所の先輩である出川からは「なんでこんなにいるのに、よりによって小宮なんだよ！」とツッコミが飛んでいた。
SNSでは小宮のチャンレジ達成に「まさかの小宮!!!」「小宮すっっご!!!!」「マジか!?」「1000万おめでとう!!」「小宮さん、意外な所に隠れとるやん！」「すごいところに隠れられてた」「もってるな〜」「犬の小屋に8時間も隠れてたのすごい！かっこよすぎる！！」など称賛の声が寄せられていた。
