¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡Àï¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Õ¤¯¤é£Ð¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¥Í¥Ã¥ÈÊ¹¤´Ö°ã¤¨Â³½Ð¡Ö¤Õ¤¯¤é£Ð¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÂåÉ½¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¼¯Åç³Ø±à¤ò£³¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦¤Õ¤¯¤é£Ð¤¬°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÄÁ¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¼¯Åç³Ø±à¤ÈÂÐ·è¤·¡¢£³¡Ý£°¤ÇÂç²ñ½éÍ¥¾¡¡£»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ï£Ç£Ë¥×¥à¥é¥Ô¡¼¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤¬£Ð£Ë¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤ÎÆÀÅÀ¤¬Æþ¤é¤º¡¢ÌµÇ°¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡×¤ò¡Ö¤Õ¤¯¤é£Ð¡×¤ÈÊ¹¤´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£¡Ö·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¡Ø¤Õ¤¯¤é£Ð¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¤Õ¤¯¤é£Ð¤¬²òÀâ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Á¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÁª¼ê¾Ò²ð¤Ë¡Ø¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¯¤é£Ð¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¡¼¥Ñ¡¼¤¦¤Þ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¼¯Åç³Ø±à¤Î¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤Ï¤Õ¤¯¤é£Ð¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Â¶·¤Î¤¢¤ì¡¢¤Õ¤¯¤é£Ð¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¿¿Í¿ôÂ¿¿ô¡£¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£