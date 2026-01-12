『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』いよいよ放送！“欽ちゃん＆慎吾ちゃん”からのコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月12日19時から日本テレビにて『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』が放送される。

■“新時代”の幕開け飾る、精鋭35組が作品を披露

司会の萩本欽一と香取慎吾が登場すると、会場中から拍手喝采が。萩本が「“新しい仮装の物語”のスタート！」と高らかに宣言すると、香取も「“新時代の仮装大賞”始まり！始まり～！」とコール。今回も終始息の合ったコンビネーションで進行し、会場を沸かせていた。

今回は、予選を勝ち抜いた4歳から84歳まで出場。歴代王者5組や初出場12組を含む、精鋭35組が作品を披露する。

前回「白雪姫」で3位となったチームは、新チームでちびっ子魔女に仮装し魔法を使ったファンタジーの世界を表現。実に9回の優勝を誇るレジェンド・梶原比出樹さんは、「浮世絵」で連覇と10回目の優勝を狙う。

最多出場54回目の三井勝彦さんは、「お腹でＧＯ！」で、見事合格なるか？ 76歳の女性は、1人で挑戦した「未知との遭遇」で会場を盛り上げ、またこれまでにない斬新な仕掛けの「エレベーター物語」で「仮装大賞の歴史を変えた！」と審査員から絶賛されるチームも登場。

斬新なアイデアの数々で、いつも視聴者の度肝を抜く仮装大賞。想像を超えるハイクオリティーな作品から家族愛を感じる作品まで、爆笑と感動が満載。なんと13組も20点満点が誕生する。いったいどの作品が優勝賞金100万円を獲得するのか、ぜひ楽しもう。

■番組情報

日本テレビ『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』

01/12（月・祝）19:00～21:00

司会：萩本欽一 香取慎吾

審査員（50音順）：いとうあさこ、伊藤美誠、岩田剛典、上白石萌歌、滝沢カレン、中村米吉、船越英一郎、松丸亮吾、やす子、吉村崇（平成ノブシコブシ）

『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/kasoh/

