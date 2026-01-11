米国で再評価される井上尚弥の価値　過密日程をこなしきった25年の“尊さ”「楽な道を選んでもおかしくなかった。だが、それは彼の本質ではない」

ピカソ戦を圧倒的な形で制した井上(C)Getty Images

怒涛の世界4戦を戦い抜いた“モンスター”に対する評価は、より揺るぎないものへと変貌を遂げている。

昨年12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）はWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に勝利。判定決着ながらメキシコの名手を圧倒する内容で年間4度目の防衛を果たした。

【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目

トップファイターとしては異例の過密日程を無敗で消化した。しかも、4戦中2戦でKO勝利を飾るなど、階級を上げてからのパワーアップも十分に示した形での連戦連勝である。

軽量級において規格外と言えるパワーと、圧倒的なスピードとスキル、そして打たれても倒れないタフネス。ありとあらゆる面でライバルたちを凌駕した井上の闘いぶりは、ボクシングの本場でも高い評価を集めている。

米老舗誌『Sports Illustrated』は「4戦4勝――。ナオヤ・イノウエは2025年に最もタフで、最もアクティブなパウンド・フォー・パウンド（PFP）ファイターであることを証明した」と強調。傑出した戦いを続けた井上が年間最優秀のファイターにふさわしいと断言した。

まず、「理想的なボクサー」として「常に最強同士の対決を提供できないなら、少なくとも積極的に戦い、リスクを取り続ける選手を称えるべきだ」と挙げた同誌は、ハードスケジュールをこなしきった井上の価値を記した。