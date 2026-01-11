米国で再評価される井上尚弥の価値 過密日程をこなしきった25年の“尊さ”「楽な道を選んでもおかしくなかった。だが、それは彼の本質ではない」
ピカソ戦を圧倒的な形で制した井上(C)Getty Images
怒涛の世界4戦を戦い抜いた“モンスター”に対する評価は、より揺るぎないものへと変貌を遂げている。
昨年12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）はWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に勝利。判定決着ながらメキシコの名手を圧倒する内容で年間4度目の防衛を果たした。
【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目
トップファイターとしては異例の過密日程を無敗で消化した。しかも、4戦中2戦でKO勝利を飾るなど、階級を上げてからのパワーアップも十分に示した形での連戦連勝である。
軽量級において規格外と言えるパワーと、圧倒的なスピードとスキル、そして打たれても倒れないタフネス。ありとあらゆる面でライバルたちを凌駕した井上の闘いぶりは、ボクシングの本場でも高い評価を集めている。
米老舗誌『Sports Illustrated』は「4戦4勝――。ナオヤ・イノウエは2025年に最もタフで、最もアクティブなパウンド・フォー・パウンド（PFP）ファイターであることを証明した」と強調。傑出した戦いを続けた井上が年間最優秀のファイターにふさわしいと断言した。
まず、「理想的なボクサー」として「常に最強同士の対決を提供できないなら、少なくとも積極的に戦い、リスクを取り続ける選手を称えるべきだ」と挙げた同誌は、ハードスケジュールをこなしきった井上の価値を記した。
「ナオヤ・イノウエは2か国で4度のリングに立ち、その度に強敵と対峙した。間近に迫るジュント・ナカタニとの試合が、日本ボクシング史に残るビッグマッチとなることを考えれば、もっと楽な道を選んでもおかしくなかった。だが、それは彼の本質ではない」
マッチメイクにおいて、昨今のボクシング界は、実力よりもネームバリューや話題性だけが優先される傾向も目立つ。その中でいかなる相手の挑戦も受け続けた井上の価値は「尊い」というわけである。
同誌は、こうも続けている。
「いかなる近道や手加減もイノウエのボクシングにはない。現代のボクシング界において、これほどまでに徹底した姿勢は類を見ない。だが、それこそが重要であるべきなのだ。だからこそ、彼は年間最優秀ファイターの称号を獲得できる」
果たして、2026年はいかなる戦いを繰り広げ、お茶の間を沸かせくれるのか。井上の一挙手一投足に文字通り世界中の熱視線が注がれるのは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]