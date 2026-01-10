【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」】 開催日：1月10日～11日 会場：東京ビッグサイト

Yostarは、1月10日・11日に開催するイベント「アークナイツ 6th Anniversary Fes. Continuum」にてAndroid/iOS用シミュレーション「アークナイツ」に関する様々な情報を公開した。

今回のステージイベントでは「斬業ホシグマ」をはじめとした新オペレーターの情報に加え、イベントシナリオ「墟（あと）」の開催が告知。6周年に合わせたキャンペーンとしては「純正源石」の初回購入特典のリセットやログインイベント、新コーデやパックの販売情報について発表された。

さらにファッション通販サイト「WEGO」とのコラボ、ドラマCDやイラスト集の発売が決定。朗読劇に関する告知も行なわれるなど盛りだくさんの内容となった。

【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY1 生中継】

