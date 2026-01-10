激似と話題! 佐藤三兄弟、解散危機は「しょっちゅう」も一瞬で仲直り 三つ子ならではの良さや悩み語る
●フォロワー数240万人超! TikTokの動画は“シンクロ率”を意識
一卵性三つ子ならではの息の合ったアクロバットパフォーマンス“シンクロアクロバット”がSNSで話題を呼び、TikTokのフォロワー数が240万人を超えるなど注目を集めている佐藤三兄弟。全日本インカレで揃って入賞するなど華々しい経歴を持つ新体操の技術を活かし、現在はアクロバットパフォーマーとして活動。2025年はオリジナル楽曲や初の写真集も出すなど、活躍の場を広げている。長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人の三兄弟に、シンクロアクロバットのきっかけやSNSで意識していること、三つ子ならではの苦悩や喜びなどを聞いた。
佐藤三兄弟(左から長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人) 撮影:奥西淳二
――まずは新体操を始められたきっかけについて教えてください。
颯人:6歳の時に、テレビで男子新体操の特集を見て「これだ!」って3人で意見が一致して。たまたま近くに男子新体操の教室があったので、3人揃って始めました。
――新体操で、三つ子で良かったと感じることや、三つ子ならではの悩みなどはありましたか?
綾人:良いことは切磋琢磨できるところ。兄弟だからストレートに言い合えるし、それが成長に繋がるのは良いところですね。ただ、同時にけんかにもなるので、そこはちょっと悪いところかな(笑)。
嘉人:あと、体つきが似ているので、誰かが難しい技を成功させた時に「同じ体だし、絶対できる」と自信に繋がります。一方、大会本番では体が似ているので個性を出しづらく、そこは苦戦した部分でした。
颯人:良いことは、つらい時や落ち込んだ時に、常に寄り添ってくれる2人がいること。2人がいなかったらおそらく新体操、パフォーマーを続けていないでしょうし、そこはすごく救われています。本当に戦友ですね。
――TikTokなどSNSでの“シンクロアクロバット”も話題を集めました。パフォーマーの道に進むことやSNSを始めることもすぐに決まったのでしょうか。
颯人:中学生ごろから「3人でパフォーマーになりたい」という夢は持っていたんです。それで、大学生の時にコロナ禍になってパフォーマーとしての道が曇ってきた時に、何か僕たちを知ってもらえるコンテンツはないのかなと考えていたらTikTokと出会い、動画を上げ始めました。
綾人:でも、次男の後押しがなかったらやっていなかったですね。ちょっと恥ずかしい部分もあったので。そこで颯人が「やろう」と強く言ってくれたんです。
颯人:「俺たちならできるから、バズるから」と、外に引っ張り出して無理やり撮影させました(笑)、友達に撮ってもらって。そうしたら、本当に1カ月ほどでフォロワー100万人を達成しちゃって「ほら、言っただろ」と言ったことは憶えています。身の回りに三つ子はいなかったし、アクロバットできる三つ子なんてTikTokと相性最高だな、とは思っていました。
嘉人:アクロバットをするのはいいんですが、かわいいダンスも始めようって言われて、それは恥ずかしかったです(笑)。でもアクロバットと同じくらいバズったのでやってよかったと思いますし、次男に感謝しかないですね。
――TikTokではフォロワーが240万人を突破するなど話題を集めていますが、発信する時はどのようなことを意識しているのでしょうか?
颯人:自己満足の動画にならないことですね。シンクロアクロバットを載せて「すごいだろう」ではなく、見てくださる方にどう感じていただけるかを考えています。アクロバットに合わせる背景、音楽もそういうことを考えながら決めていますね。
嘉人:あとはシンクロ率も意識しています。たとえば、着地の際に足先が着くタイミングが一緒かどうかとか、3人の位置関係とか。全部ピタッとくる動画でなければ載せたくないので、みんなが納得するまで撮り直しているんです。
●目指すは「世界を飛び回る三兄弟」 日々意見を言い合うことも大事に
――これまで活動してきて、パフォーマーとしての手応えは実感していますか?
颯人:今は、パフォーマーとして壁にぶつかっているような気持ちもあります。この数年で世界のパフォーマンスに触れる機会がありましたが、世界を目指す三兄弟として、世界の大きさ、実力の差、見せ方の差を感じることがあって……今は「三つ子であることを生かした最善のパフォーマンスはなんだろう」と常に考えながら生活しています。
――やはり目指されているのは、世界で活躍するパフォーマー。
颯人:そうですね、一卵性の三つ子は珍しいと思うので。アクロバットも三つ子も、言葉が通じなくても海外の方にリアクションしていただけるし、そこは僕たちの武器だと思うので、日本だけに留まらず、世界を飛び回る三兄弟になりたいと思っています。
――3人で活動されている中で、意見が割れることはありますか？
3人:毎日です。
――そうなんですか!?
嘉人:それが悩みでもあり、良い部分でもあるんですよね。言い合うからこそ最上級に良いものができるんですけど、意見がまとまるまでに時間がかかりすぎて(笑)。
颯人:動画で10秒のパートを作るのに1週間かかる、とか。それぐらいお互いに譲らない時もあります。時間はかかるんですが、より良いパフォーマンスを出すために大事にしていることでもあるんです。
綾人:でも、時間が経つとみんな冷静になるので、意見がまとまるんですよね。
嘉人:不思議なことに、誰かがまとめるのではなく、自然にひとつになる時が来るんです。気がついたらまとまっている。それは僕たちも不思議なところで、三つ子の不思議な生態のひとつなのかもしれない(笑)。
――関係がこじれて解散の危機に陥ったこともあるのでしょうか?
嘉人:しょっちゅうあります。たとえばスタジオで話し合っている時、誰かが「もういいや!」と出ていって、もう1人も出ていって、気がついたら1人になっていて「もう無理だ」とか。でも家に帰ってみたら「今日、何食うの?」と(笑)。一瞬で仲直りできるのが三つ子の良さですね。
●心のどこかにライバル心「お互いを高め合っている毎日を過ごしている」
――最近の活動で印象的だったことは?
颯人:『踊る!さんま御殿!!』など、さまざまな番組に出演させていただける機会が増えたことですね。アクロバット以外の3人の見せ方を研究した1年だったと思います。たとえば、言葉や立ち方、顔の方向だったりのシンクロをより意識しました。アクロバット以外の三つ子の面白さ、僕たちの良さを研究した1年でした。
――見せ方は、家で集まって練習することもあるのでしょうか。
颯人:ありますね、出演前日に3人でシンクロのイメトレをしています(笑)。
綾人:あと、初のオリジナル楽曲「Change My Life」をリリースするなど音楽活動を始めたことも印象的でした。今までアクロバットしかやってこなかったけど、好きな音楽にも挑戦できて。2026年は一皮向けた僕たちの、新体操と音楽、ダンスを組み合わせたパフォーマンスが見せられたらと思います。
――初の写真集『佐藤三兄弟1st写真集 Mirrors』の発売もありました。感想はいかがですか?
颯人:三男が一番かっこいいなって思いました。
嘉人:いや「同じ顔」って言われるから(笑)。普段、3人一緒に暮らしているんですけど、写真集でまだ知らなかったお互いの表情が見えて、不思議だな、面白いなと思いながら撮影していました。
綾人:ちょっと色っぽい表情とか、普段兄弟には見せない表情を見ると「こんな表情もできるのか」と発見があって、撮った僕たちもドキドキしました。
――今、三つ子のパフォーマーとして思うことは?
颯人:根本は変わっていないですね。今も昔のまま、心のどこかには絶対ライバル心があって、お互いを高め合っている毎日を過ごしていて。それがあるからたくさんの方に感動を届けられているのかなと思うので、引き続きこの関係を大事にして頑張っていきたいですね。
綾人:最近は、三つ子っぽいエピソードがいっぱいできまして。たとえば、同じ店に集結することが多いとか。この間はラーメン店、カフェ、服屋で集結しました(笑)。
颯人:「そろそろ自立しよう」とそれぞれ1人行動を心がけているのですが、結局同じ店に集まるという(笑)。
綾人:同じ電車に乗るときも、目立つので普段は車両を分けて乗るんですが、最近たまたま同じ車両に固まっちゃって(笑)。プライベートでは3人でご飯に行くことなんてあまりないんですが、2025年は3人で行く日も多くて、楽しい1年だったと思います。
――では、最後に今後の抱負をお聞かせください。
颯人:健康が一番なので、アクロバットパフォーマーとしてしっかり体を労わって、けがをしないようにしたいですね。2026年の目標は「飛翔」。アクロバットはもちろん、さまざまな活動でより高く飛躍できるように、3人で心をひとつにして頑張っていきたいと思います。
■佐藤三兄弟
SNS総フォロワー数330万人を誇る一卵性三つ子。長男:佐藤綾人、次男:佐藤颯人、三男:佐藤嘉人。1998年6月1日生まれ、宮城県出身。一卵性三つ子を活かした息ぴったりのアクロバットパフォーマンス「シンクロアクロバット」がSNSで話題を呼ぶ。現在は世界に男子新体操を広めるべくパフォーマーとして、SNSやテレビなどさまざまなメディアで活動中。2025年2月に初のオリジナル楽曲「Change My Life」をデジタルリリースするなど、アーティストとしての活動も始動。2025年7月に初の写真集『佐藤三兄弟1st写真 Mirrors』を発売。現在、3人が主役を務めたMOVE！TOKYO第二弾ドラマ『東京シンクロシンフォニー』が配信中。2026年1月11日に神田明神ホールでワンマンイベントを開催、1月13日には日本テレビ『ザ！世界仰天ニュース』出演が決定している。
